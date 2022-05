Beautiful Anticipazioni 5 maggio 2022: Zende e Paris sono ormai una coppia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 5 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Zende decide di uscire allo scoperto con Paris. Il ragazzo la invita a cena e le fa un dono molto speciale!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.40 su Canale5: Zende dedica delle attenzioni speciali a Paris: la invita a cena offrendole in omaggio un abito che ha creato apposta per lei.

Beautiful Anticipazioni: Paris e Zende sempre più affiatati

Mentre la storia tra Zoe e Carter sembra ormai archiviata, quella di Paris e Zende ha finalmente preso la giusta piega. I due ragazzi, decisamente attratti l'uno dall'altro, cercano di sfruttare ogni occasione per stare insieme. Complice anche il fatto che lavorino fianco a fianco, Paris e Zende hanno ormai raggiunto un certo affiatamento, una sintonia che non si preoccupano più di nascondere.

Beautiful Anticipazioni: Paris e Zende decidono di uscire allo scoperto

Zende sente di essere finalmente libero, l'infatuazione per Zoe è superata. Il ragazzo, consapevole di quanti danni abbia già creato questa attrazione verso la maggiore delle Buckingham, decide di andare oltre e conoscere meglio la bella Paris. E' per questo che dopo un riservato flirtare i due scelgono di uscire allo scoperto.

Zende invita a cena Paris e le regala un abito creato a posta per lei, nella Puntata di Beautiful del 5 maggio 2022

Zende è affascinato da Paris e la ragazza corrisponde sicuramente il suo interesse. Tra di loro non ci sono impedimenti, non più, dunque perché non gettare le basi per un rapporto più profondo di una semplice amicizia? Zende decide di fare il primo passo invitando la bella Buckingham a cena, si tratta ovviamente di un incontro romantico e a confermarlo è un bellissimo dono del ragazzo: un abito creato a posta per lei!

