Beautiful Anticipazioni dal 15 al 20 novembre 2021: Liam geloso di Steffy e Finn. Hope è furiosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 15 al 20 novembre 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 15 al 20 novembre 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 15 al 20 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 15 novembre 2021

Zoe spiega a Zende perché si sia ritrovata coinvolta nel rapimento di Beth. Lui comprende le sue ragioni e la ringrazia per essersi confidata con lui.

Puntata in onda Martedì 16 novembre 2021

Hope ribadisce a Thomas di aver scelto Zende come stilista per rilanciare la sua linea "Hope for the Future", e rifiuta il suo aiuto.

Puntata in onda Mercoledì 17 novembre 2021

Tornata a casa, Steffy può finalmente riabbracciare sua figlia Kelly, ma poco dopo si consumerà una scenata di gelosia di Liam.

Puntata in onda Giovedì 18 novembre 2021

Carter invita Zoe nel suo loft e le propone di andare a convivere. Hope rimane molto perplessa per la reazione di Liam sul rapporto che lega Steffy a Finn.

Puntata in onda Venerdì 19 novembre 2021

Liam è a casa di Steffy, e appena rimane solo con Finn non esita a dirgli tutto ciò che pensa nei suoi riguardi. Steffy, tornata nella stanza, nota la tensione tra i due uomini.

Puntata in onda Sabato 20 novembre 2021

Carter propone a Zoe di andare a vivere insieme, ma lei prende tempo perché interessata a Zende. Liam insiste con Steffy affinché Finn rimanga fuori dalla sua vita.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.