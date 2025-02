Beautiful Anticipazioni Americane: Zende riuscirà a diventare il designer di punta della Forrester?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane della Soap Beautiful, Zende ha dimostrato grande amore per la sua famiglia ed era pronto a lasciare la maison pur di non stare alle dipendenze dei Carter e Hope. Il ragazzo ha però un desiderio grandissimo, ovvero poter avere un posto d'onore in azienda. Ci riuscirà mai?

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy è partita alla carica contro Hope e Carter e sa di poter contare su Zende, suo cugino, che sin da subito si è schierato dalla parte della sua famiglia e ha quasi lasciato l’azienda pur di non stare alle dipendenze di due traditori come Carter e Hope. Il gesto del ragazzo è stato molto apprezzato da tutti e chi sa se questa prova di fedeltà riuscirà a fargli guadagnare il posto d’onore che spera di avere da sempre e che pare non poter mai raggiungere per un motivo o un altro. Ora che Thomas è a Parigi e RJ sembra essere sì talentuoso ma decisamente non all’altezza del nonno o del padre, il figlio di Kristen potrebbe farcela. Ma capiamo meglio cosa lo ha ostacolato fino a ora e quali sono le sue reali possibilità.

Beautiful Anticipazioni Americane: Zende pronto a tutto per difendere la sua famiglia

Il colpo di stato di Carter e Hope ha messo i Forrester in una brutta situazione. La famiglia ha deciso di lasciare la maison e si è rifiutata di lavorare per i due traditori. Steffy ha un piano per riconquistare l’azienda di famiglia e, promettendo di non mettere i bastoni tra le ruote al Walton e alla Logan, ha ottenuto di ritornare a lavorare nella maison. La ragazza ha ovviamente finto di voler collaborare con i due ragazzi e sa di poter contare sul sostegno di suo cugino Zende. Il giovane è rimasto sconvolto quanto i suoi parenti dal gesto della nuova coppia e ha persino pensato di abbandonarli pure lui, per schierarsi apertamente dalla parte di suo nonno Eric. Steffy lo ha però pregato di rimanere e di essere i loro occhi e le loro orecchie, in attesa che lei facesse la sua mossa. Il giovane Forrester ha accettato e con questi gesti potrebbe essersi finalmente guadagnato un posto d’onore nella gerarchia della Creations.

Beautiful: Che parentela c’è tra Zende e Steffy?

Il nome completo di Zende è Zende Forrester Domínguez. Il ragazzo è il figlio adottivo di Kristen, figlia maggiore di Eric e Stephanie quindi sorella di Ridge, e di Antonio Domínguez, ex capo stilista della Spectra Fashion. I suoi genitori hanno sfidato tutti per poter coronare il loro amore ma hanno dovuto anche superare lo shock della scoperta della malattia di Antony, Tony, affetto da HIV. Il loro matrimonio dura ancora ora ma i due non sono più tornati a Los Angeles e abitano in Florida.

Kristen e Tony, durante un loro viaggio in Africa, hanno incontrato il piccolo Zende, i cui genitori nonché suo fratello, sono morti a cauda del’AIDS. Colpiti dalla storia del bambino e dalla sua dolcezza hanno deciso di adottarlo e di portarlo con loro a casa, allora Villa Forrester.

Zende è quindi un cugino primo di Steffy e Thomas, nonché uno dei nipoti di Eric. Sebbene i suoi parenti lo amino molto, il giovane non ha mai ottenuto un posto d’onore come invece sono riusciti a fare i suoi cugini e la cosa lo ha reso molte volte nervoso e inquieto. La nuova vita che la maison potrebbe avere una volta riconquistata, potrebbe però aprirgli quella porta che lui vuole da tempo spalancare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Zende sarà il nuovo Thomas?

Da quando Thomas è partito, Zende ha preso il suo posto come lead designer della Hope for the Future. Quando però Steffy ha chiuso la linea di Hope, il giovane si è ritrovato di nuovo a essere uno dei tanti designer della casa di moda e per giunta manco avvertito dalla sua cuginetta. In lui si è fatta strada tanta rabbia e risentimento ma questo non gli ha offuscato la vista e quando Hope e Carter hanno compiuto il colpo di stato, si è schierato dalla parte della sua famiglia e si è detto pronto a lasciare tutto pur di non lavorare con il nemico. Questa azione potrebbe finalmente farlo tornare protagonista di una storyline tutta sua e magari farlo diventare il nuovo giovane designer di punta, come lo era Thomas. Zende dovrà vedersela probabilmente con RJ ma il figlio d’oro di Brooke e Ridge, unico figlio della coppia, pare non essere poi così entusiasta del suo futuro da stilista, come invece lo è suo cugino. La dimostrazione di affetto e di fedeltà dimostrata davanti a tutti, potrebbe quindi convincere Ridge e Steffy a valutare maggiormente le sue capacità e a non considerarlo più – perdonaci Zende per questa definizione – un Forrester di serie B.

