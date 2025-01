Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy ha un piano per riprendersi la Forrester e ha una preziosa alleata!

Anticipazioni TV

Steffy è pronta a riprendersi la Forrester e ha un preciso piano per riuscirci. Nelle puntate americane di Beautiful, la figlia di Ridge ha contattato una sua cara amica, che presto sarà la sua arma vincente per far collassare le trame di Carter e Hope. Ma cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5? Scopriamolo.

Steffy Forrester non è una che molla e lo dimostrerà ancora una volta. Le anticipazioni americane della Soap ci rivelano che la Forrester ha escogitato un subdolo piano per riconquistare la Forrester Creations, finita nelle mani di Carter e Hope. La ragazza penserà di sabotare dall’interno la nuova leadership e si avvarrà dell’aiuto di una sua vecchia amica, un’affascinante produttrice di profumi proveniente da Parigi, Daphne Rose. Ma cosa sta succedendo? Scopriamolo nel dettaglio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Carter pronti ad ampliare il business

Steffy è la nuova Stephanie, è ufficiale. È certo che la figlia di Ridge e Taylor sia diventata come sua nonna e abbia la sua tempra. Lo ha dimostrato in tante occasioni e ora, nelle puntate americane di Beautiful, è pronta per fare mosse degne della donna di cui porta il nome. La ragazza ha intenzione di sabotare dall’interno Carter e Hope, convinti di avere ormai in pugno la Forrester Creations. I due stanno facendo dei progetti molto importanti per il business della casa di moda e sono pronti ad ampliare gli orizzonti della maison. Per questo si stanno rivolgendo a tanti professionisti esterni, con cui desiderano collaborare. Tra questi c’è anche Daphne Rose, una famosa creatrice di profumi, che lavora da anni per le maison di moda più importanti a Parigi. Peccato che la donna sia una grande amica di Steffy.

Beautiful Puntate Americane: Steffy ha un piano per sabotare Carter e Hope

Carter e Hope hanno deciso di fare affari con Daphne Rose. La donna si è presentata alla Forrester con un campione di una fragranza che ha pensato per la Forrester. L’imprenditrice ha sbaragliato la concorrenza e ha conquistato sia la Logan che il Walton ed è stata molto soddisfatta di aver fatto ciò. Il motivo è presto stato svelato. La donna non ha lasciato Parigi solo perché attirata dal nuovo business della Forrester ma è arrivata a Los Angeles perché ha risposto al grido d’aiuto della sua amica Steffy. La figlia di Ridge ha chiesto alla Rose di raggiungerla in città e di darle una mano per sabotare coloro che le hanno strappato la sua azienda. E per farlo aveva bisogno di un’alleata attraente non solo come donna ma come professionista, proprio quello che le serve per stregare Carter e allontanarlo da Hope.

Beautiful Anticipazioni: Steffy vuole che Daphne seduca Carter

Il piano di Steffy consiste nell’allontanare Carter da Hope e per farlo ha chiamato Daphne, certa che la sua amica saprà conquistare l’attenzione dell’ex COO della Forrester e ora suo nuovo direttore. Le due, alleate, si presenteranno unite e compatte e la figlia di Ridge rientrerà persino in azienda con lei. Ma l’obiettivo principale sarà quello di stregare il Walton e far perdere a Hope il suo potere da “strega ammaliatrice”.

Steffy è infatti convinta che la causa di ogni male sia la sua figliastra e che Carter possa essere riportato sulla retta via. Tutti si sono accorti del cambiamento del ragazzo da quando ha cominciato a frequentare la Logan, tutti eccetto Brooke, che si ostina a giustificare sua figlia. Ed è proprio questo atteggiamento che ha convinto Ridge a rompere ogni rapporto con lei e a non poterla scusare per aver accettato il ruolo di CEO, anche se il suo intento era o forse ancora è, quello di restituire l’azienda ai Forrester.

Ora che Brooke è fuori gioco manca un altro elemento da far fuori e con Daphne Rose pure la piccola Logan sarà presto un lontano ricordo per la famiglia di Eric. Ma sarà davvero così? Il piano di Steffy funzionerà? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.