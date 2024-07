Beautiful Anticipazioni Americane: Un nuovo omicidio sta per travolgere le trame della Soap. Chi morirà?

Anticipazioni TV

Gli spoiler americani di Beautiful ci rivelano che presto le trame di Beautiful si tingeranno di nuovo di rosso sangue. Ma cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5?

Le trame americane di Beautiful stanno per tingersi nuovamente di rosso… sangue. Secondo gli spoiler sulla nostra Soap di Canale5, nei prossimi episodi in onda sulla CBS e presto in arrivo anche in Italia, dopo l'avvelenamento di Tom assisteremo alla morte di un personaggio. Ma chi sarà la vittima e chi compirà l’omicidio? Scopriamo insieme tutte le ipotesi e facciamo luce sul prossimo giallo di The Bold and The Beautiful.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ecco chi non sarà ucciso

Partiamo al contrario e cominciamo a escludere chi, secondo noi, non potrà essere la vittima del crudele omicidio che gli spoiler americani di Beautiful sono sicuri che avverrà a breve. Di certo di questo tragico evento non potranno essere protagonisti né Thomas, né Paris, freschi fidanzati e al centro di una serie di polemiche scattate in famiglia. Nei prossimi episodi Hope potrebbe persino presentarsi in abito da sposa alle loro nozze e fermarle, quindi impossibile che una simile storyline possa essere interrotta in questo modo.

Di sicuro neanche Finn e Steffy saranno al centro di un omicidio, non dopo quanto a loro successo tra tentati omicidi, legittime difese e resurrezioni. Non saranno nemmeno Poppy, Luna, Bill e Katie, ora al centro di una faccenda che ha dell’incredibile, con Tom che rivelato di essere il vero padre di Luna e con un test del DNA che potrebbe rivelarsi essere stato sabotato. Escludiamo anche tutta la famiglia Forrester-Logan e Deacon, anche loro troppo coinvolti in trame che presto la faranno da padrona. Ma allora chi potrebbe essere ucciso?

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Tom vittima della vendetta di Poppy

Le trame di Beautiful si tingono, come abbiamo detto, di nuovo di rosso e lo fanno dopo l'avvelenamento di Tom. Siamo abbastanza certi che dietro al fattaccio ci sia lo zampino di Poppy, presente a Il Giardino durante l'esibizione del musicista e che a darle la mano sia stato qualcuno di sua conoscenza, che si è intrufolato dietro le quinte e ha drogato la bevanda energizzante che il cantante ha chiesto di avere. La faccenda ha assunto e assumerà delle tinte molto fosche e tetre soprattutto perché un nuovo personaggio sembra essere entrato nella storia ma soprattutto ha fatto ritorno Jack Finnegan e di certo non è un caso.

Anticipazioni Americane Beautiful: La vittima sarà Jack?

Dopo l'avvelenamento di Tom e il probabile complotto dietro a questo, gli spoiler americani di Beautiful parlano del ritorno inaspettato di Jack, il padre di Finn. Ted King è tornato a interpretare di nuovo il fedifrago marito di Li ed è comparso nelle puntate americane di Beautiful. Il papà del nostro bel medico vorrà sicuramente riconquistare un posto nella vita di suo figlio e potrebbe essere pronto a tutto per impedire che novità strazianti, come la resurrezione di Sheila, possano rovinare la serenità del suo figlioletto, che lui stesso – da principio – ha contribuito a travolgere. Jack potrebbe essere tornato per aiutare Finn a liberarsi dell’ingombro della sua vera madre e persino per proteggerlo da un’altra verità, che potrebbe ferirlo ancora una volta e farlo capitolare totalmente. E questa verità potrebbe persino essere la paternità di Luna. Le cose si complicano? Sì, decisamente ma andiamo con ordine.

Trame e Anticipazioni Americane: Jack ucciso da Sheila e Poppy?

Sembra che la vittima del prossimo omicidio di Beautiful possa essere Jack e i motivi per cui il Finnegan potrebbe morire sono molteplici. È infatti certo che l’uomo non abbia gradito che suo figlio si avvicinasse alla sua vera madre e potrebbe decidere di dargli una mano per liberarsi di lei. La Carter, se così fosse, non glielo lascerebbe di certo fare e potremmo assistere a un nuovo suo omicidio. Insomma la rossa potrebbe volersi sbarazzare del suo ex amante, deciso a metterle i bastoni tra le ruote, e stavolta non si limiterà a svelare tutte le loro notti di passione a Li e a farlo allontanare dalla sua famiglia.

Ma attenzione, a volere la morte di Jack potrebbe essere anche Poppy. La Nozawa pare essere un’imbrogliona come sua sorella l’ha sempre definita e stavolta al centro delle sue bugie c’è la vera paternità di Luna, che potrebbe non essere la figlia di Bill ma di Tom, già messo fuori uso o persino di Jack Finnegan o dello stesso Finn. Il test del DNA deve essere stato manomesso e presto sicuramente si scoprirà come.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy ha mentito. Il vero padre di Luna non è Bill ma... Tom!

E quale migliore alleata per liberarsi di Jack se non l’altra donna che proprio non lo vuole tra i piedi? Ovviamente stiamo parlando di Sheila e sì, stiamo ipotizzando che le due potrebbero allearsi e assassinare il padre di Finn insieme. Una prospettiva inquietante ma molto plausibile. Quel che è sicuro è che le prossime puntate di Beautiful ospiteranno qualche altro colpo di scena insanguinato e che stavolta non saranno i protagonisti principali a esserne coinvolti… almeno non direttamente!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.