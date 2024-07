Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy ha mentito. Il vero padre di Luna non è Bill ma... Tom!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Poppy potrebbe aver ingannato Bill. Il padre di Luna non sembra essere lo Spencer ma... Tom. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful. La paternità di Luna, che credevamo ormai confermata, è tornata a essere incerta. Pare infatti che il vero papà di Luna sia Tom, l’ex vagabondo e ora cameriere di Deacon. Questo nuovo personaggio, arrivato per caso nelle trame della Soap, sta per stravolgere completamente la vita degli Spencer e pare abbia tutta l’intenzione di costringere Poppy a dire la verità su di loro, sulla loro relazione e sulla nascita della bella stagista della Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy nei guai per colpa di Tom

Poppy è nei guai ed è colpa di Tom, il nuovo cameriere di Deacon. Le Anticipazioni Americane di Beautiful - e noi nei nostri articoli precedenti - ci hanno rivelato che la sorella di Li e il nuovo arrivato si conoscono molto bene. Dopo averla vista a Il Giardino con Bill e dopo aver saputo che Luna è la figlia dello Spencer, il cameriere ha deciso di recarsi alla villa del magnate per parlare con la sua vecchia “amica” e capire cosa abbia in mente. Ma il loro primo incontro non è andato come previsto e l’ex vagabondo è stato costretto ad andarsene, spaventato che la donna chiamasse la sicurezza. Ma le cose non sono finite qui.

Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy vuole che Tom le stia lontano

La visita di Tom ha turbato Poppy e ha pure scatenato una certa preoccupazione in Luna, che vorrebbe capire perché mai sua madre abbia nascosto a Bill la verità su di lei, per così tanto tempo. La ragazza ha intuito che sua madre potrebbe nascondere qualcos’altro e ha cominciato a fare domande molto scomode. Tormentata da questa situazione e infastidita dall’idea che sua figlia possa scoprire davvero qualcosa, Poppy ha deciso di affrontare Tom e di metterlo a tacere. Ma perché? Bè perché l’uomo non è un conoscente qualunque ma è il vero padre di Luna!

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Tom è il vero padre di Luna

Poppy ha raggiunto Tom a casa di Deacon, dove l’uomo si sta riposando in vista di una sua esibizione a Il Giardino. La visita si è subito rivelata portatrice di grandi e succose novità. La sorella di Li ha aggredito il suo vecchio amico, imponendogli di stare lontano da lei e da Luna, ora finalmente felice accanto a suo padre Bill Spencer. E proprio quest’ultima affermazione ha fatto scatenare il cameriere e lo ha portato a urlare, senza troppi giri di parole, che Luna non può essere una Spencer visto che è figlia sua! Ebbene sì, pare proprio che il test del DNA fatto fare da Li non abbia dato il giusto risultato. Ma come è possibile? La cosa ci pare strana anche perché la madre di Finn sarebbe stato più che soddisfatta di sbugiardare sua sorella e di farle fare una brutta figura.

C’è quindi qualcosa che bolle ancora in pentola, un segreto che sicuramente verrà svelato nelle prossime puntate americane della Soap e che ci farà capire cosa sia davvero successo con il test di paternità. Ma soprattutto si scoprirà, speriamo molto presto, se davvero Tom è il padre di Luna. Prevediamo che in tutta questa faccenda ci finirà pure Katie, decisa a tenere d’occhio Poppy. La Logan potrebbe persino diventare una preziosa alleata per il cameriere, pronto a rivendicare la sua parentela con la bella stagista della Forrester e per nulla contento di vederla prendere il cognome di un altro uomo. Sarà così? Lo vedremo e vi aggiorneremo passo passo!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.15 circa.