Beautiful Anticipazioni Americane: Hope si presenta in abito da sposa al matrimonio di Thomas e Paris?

Hope tenterà di riconquistare Thomas presentandosi alle nozze del Forrester vestita da sposa, come successo al matrimonio tra il ragazzo e Zoe? La Logan potrebbe volersi giocare un'ultima carta... Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi americani della nostra Soap di Canale5.

Thomas è tornato a Los Angeles fidanzato con Paris ed è deciso a sposarsi molto presto con lei. Hope potrebbe però usare un vecchio stratagemma per fermare e impedire le nozze. Come successo con le nozze con Zoe, la Logan potrebbe presentarsi dall’ex compagno vestita da sposa… ma succederà davvero?

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas pronto a sposare Paris

Thomas è fidanzato con Paris. Sul dito della Buckingham è comparso un anello di diamanti enorme ed è ufficiale che la ragazza abbia detto sì al Forrester. Non tutti sono però contenti del loro fidanzamento. Non solo Hope ma anche Ridge ha sbattuto i piedi. Per lo stilista, il suo rampollo sta affrettando i tempi e sta prendendo decisioni mosso dal rancore e dal desiderio di vendetta. Insomma Ridge è più che mai convinto che Thomas non ami sinceramente Paris e che la sua sia solo una reazione al rifiuto di Hope di sposarlo. Thomas ha ribadito di avere davvero a cuore la sua fidanzata e di aver trovato in lei la compagna giusta per creare una nuova famiglia ed essere finalmente felice. Ma continuerà a pensarlo?

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas si riavvicinerà a Hope?

Thomas ha spiegato a Hope di aver trovato in Paris una persona che finalmente lo ama e desidera lui e solo lui ma soprattutto che non ha paura di far il passo in avanti con lui. Il Forrester vuole una famiglia, l’ha sempre voluta da quando è morta Caroline ed è per questo che non è riuscito a mandare giù i rifiuti di Hope, di cui è sempre stato innamorato, e ha cominciato una storia con la Buckingham. Il ragazzo potrebbe però scoprire di aver fatto male i conti e di non aver considerato l’impatto che avrebbe avuto il rivedere Hope e il tornare a lavorare nello stesso posto insieme lei. Il giovane Forrester insomma potrebbe cominciare a riprovare dei forti sentimenti per la figlia di Brooke e cominciare a dubitare delle sue stesse decisioni. Ma siamo sicuri che, per orgoglio, non tornerà indietro sui suoi passi sino a quando… Hope non si presenterà al suo matrimonio vestita da sposa!

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope si presenta vestita da sposa al matrimonio di Thomas

Hope potrebbe notare che il suo bel Forrester prova ancora dei forti sentimenti per lei e potrebbe pensare di giocarsi l’ultima carta per fermare le sue nozze e per tornare accanto a lui. Per raggiungere il suo obiettivo, la Logan potrebbe usare un vecchio stratagemma, utilizzato in precedenza con la sorella di Paris, Zoe, ovvero presentarsi al matrimonio, vestita da sposa, per dimostrare che il Forrester sta sposando la Buckingham solo per ripicca e non perché la ama veramente. Stavolta però sarebbe pronta a prendere davvero il posto della sposa e a diventare lei la signora Forrester.

Thomas potrebbe però non reagire come Hope desidera. Il Forrester potrebbe dimostrare di essere davvero cambiato e di amare sinceramente Paris, rinunciano a coronare il suo sogno con la Logan, pronta al grande passo ma arrivata decisamente in ritardo. Insomma il figlio di Ridge potrebbe ringraziare la sua ex compagna di questa dichiarazione d’amore ma risponderle, senza troppi giri di parole, che il suo futuro è con Paris Buckingham e non più con lei. Non siamo sicuri che tutto questo accada ma siamo certi che al matrimonio qualche colpo di scena ci sarà e ci farà saltare sulla sedia. Comunque vada questa storia, siamo certi che Hope non starà a guardare a meno che i suoi sentimenti per Finn non diventino ancora più forti e più passionali, da portarla a desiderare ancora di più il marito di Steffy!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.