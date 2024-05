Beautiful Anticipazioni Americane: Un matrimonio complicato. Hope e Finn sono in crisi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon è pronto al grande passo con Sheila. Lo Sharpe desidera che la Carter diventi sua moglie ma anche che sua figlia Hope sia la sua damigella d'onore e che Finn faccia da testimone alla rossa. Cosa faranno i due ragazzi? Scopriamo cosa sta succedendo nella Soap.

Hope e Finn dovranno presto prendere una decisione molto difficile. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i due ragazzi sono stati chiamati ad assolvere un compito molto importante, ovvero fare da testimone e da damigella durante il matrimonio di Sheila e Deacon. I due si troveranno ad affrontare l’ira di tutta la loro famiglia, che consiglierà loro di tenersi ben lontani dalla Carter, che sicuramente non è cambiata di una virgola e mai e poi mai cambierà. I ragazzi saranno però molto in crisi e forse decideranno di dire “sì” a questa richiesta. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope sconvolta dalla richiesta di Deacon

Sembra proprio che Hope si sia schierata dalla parte di Finn e di Sheila. La ragazza non solo pare credere che la Carter sia cambiata e che sia meritevole di un’altra chance ma finirà pure per partecipare al suo matrimonio. La figlia di Brooke ha ricevuto da Deacon una proposta molto particolare, vista la situazione. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Sharpe non solo ha rivelato alla sua bambina di voler sposare la rossa e di essere pronto a questa novità ma le ha pure chiesto di partecipare all’evento, come sua damigella. Una richiesta che ha lasciato la giovane bionda perplessa ma che, ve lo anticipiamo, non rimarrà inesaudita.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope contro Brooke per amore di Deacon

Hope sceglierà di partecipare al matrimonio di Deacon e cercherà pure di capire se Finn riuscirà a farlo o meno. La Logan ha già spinto il ragazzo a ragionare con la sua testa, seguendo i suoi desideri e non quelli di Steffy, che lo vorrebbe lontano dalla sua madre naturale, con cui ha un innegabile rapporto stretto. Ma se per il momento non è chiaro se il bel dottore sarà accanto alla mamma sull’altare, siamo abbastanza sicuri che accanto allo Sharpe ci sarà Hope. E questo provocherà l’ira di Brooke, oltre che di tutta la famiglia. La Logan senior pregherà la figlia di non lasciarsi ingannare da Sheila Carter e di guardarsi le spalle da lei e dalla sua pazzia criminale, che potrebbe scatenarsi da un momento all’altro.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope convince Finn a tradire Steffy

Hope non vorrà deludere suo padre e si presenterà al matrimonio, che sarà molto complicato. Non sappiamo ancora se le nozze andranno a buon fine e se Deacon potrà chiamare Sheila la “signora Sharpe”. Sappiamo però che il tentennamento di Hope e la sua decisione di non deludere suo padre farà infuriare Brooke e metterà Finn contro Steffy. Sì perché la bionda, come abbiamo detto, pungolerà l’amico e gli farà capire che, secondo lei, niente e nessuno dovrà mettersi contro le sue scelte, neanche sua moglie. E Finn potrebbe presentarsi al grande evento a Il Giardino, al fianco della sua mamma, tradendo definitivamente Steffy, convinta di averlo persuaso a non avvicinarsi mai più alla rossa.

Insomma le nozze tra Sheila e Deacon saranno presto portatrici di un vero e proprio terremoto nelle puntate di Beautiful e presto scopriremo come si risolverà la crisi matrimoniale che colpirà, ormai senza dubbi, la coppia Finn/Steffy e se nella vita della Forrester tornerà Liam.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.