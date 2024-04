Beautiful Anticipazioni Americane: Un inaspettato aiutante dà a Deacon e Finn un indizio per trovare Sheila

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon e Finn hanno trovato qualcuno convinto di aver visto Sheila. L'inaspettato aiutante ha fornito ai due un indizio per trovare la Carter e per svelare finalmente l'arcano segreto dietro alla sua presunta morte. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon e Finn seguono le ultime mosse di Sheila

Deacon è alla riscossa e ha promesso a se stesso di scoprire cosa sia successo a Sheila. Lo Sharpe ha capito che la sua amata non solo non è morta ma che molto probabilmente è prigioniera di qualcuno che intende farle del male. La persona che potrebbe averla incastrata è Sugar, la donna di cui Lauren Fenmore gli ha parlato. Per l’ex barista si è fatta largo un’idea: la sosia della rossa deve aver deciso di vendicarsi della sua ex alleata e ha sicuramente preso il suo posto nell’aggressione ai danni di Steffy.

Deacon ha trovato in Finn un sostegno. Facendo leva sul desiderio di verità del ragazzo – unito a quello di rivedere la madre viva – lo Sharpe lo ha convinto a seguire le sue teorie. I due hanno analizzato gli ultimi movimenti bancari di Sheila – presenti sul suo pc portatile – e si sono diretti verso un supermercato della periferia, dove è stata effettuata l’ultima operazione. E al loro arrivo le sorprese non sono mancate.

Beautiful Anticipazioni Americane: Un barbone riconosce Sheila

Deacon e Finn sono arrivati nel supermercato del quartiere periferico e malfamato, dove è stata effettuata l’ultima operazione bancaria con la carta di Sheila. I due, con una foto della Carter in mano, hanno chiesto alla cassiera se riconoscesse la donna ritratta ma senza ottenere alcun risultato. A dar loro una mano ci ha però pensato un barbone che, in cambio di pochi soldi, ha fornito alcune informazioni, rivelando di aver visto la donna che cercano entrare in un edificio abbandonato poco lontano e di aver sentito delle urla provenienti da là dentro. Lo Sharpe e il bel dottore hanno quindi deciso di dirigersi verso lo stabile diroccato, certi di trovarci qualcosa di molto interessante.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila è prigioniera di Sugar?

Finn ha rotto la promessa fatta a Steffy e ha seguito Deacon alla ricerca di Sheila, senza dire nulla alla moglie. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i due uomini sono giunti a un punto di svolta nelle loro indagini. Dentro il palazzo abbandonato dove si sono diretti seguendo le indicazioni del barbone, c’è un corpo steso per terra e ricoperto da una coperta. Che sia quello di Sheila? La Carter è stata davvero fatta prigioniera dalla sua ex alleata? Lo scopriremo molto presto e siamo sicuri che le trame della Soap cambieranno radicalmente.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.