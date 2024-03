Beautiful Anticipazioni Americane: Il fratello di Ron Howard nel cast della Soap. Il suo personaggio rivoluzionerà le trame

Anticipazioni TV

Nuovi arrivi nel cast di Beautiful. Le Anticipazioni Americane della Soap ci rivelano che nelle trame farà la sua comparsa Clint Howard, il fratello di Ron Howard, che interpreterà un personaggio fondamentale per far luce su un mistero molto scottante. Scopriamo insieme qualcosa in più su quello che succederà prossimamente.

Nuovi e grandi arrivi nel cast di Beautiful. Gli spoiler americani ci rivelano che nelle trame della Soap sta per arrivare Clint Howard, il fratello del regista Ron Howard. Il personaggio che interpreterà sembra essere destinato a rivoluzionare gli intrecci del nostro appuntamento quotidiano su Canale5 e potrebbe persino essere fondamentale per fare luce su un mistero ancora avvolto nelle tenebre. Scopriamo insieme cosa succederà prossimamente sulla CBS e cosa vedremo, tra un annetto circa, in Italia.

Anticipazioni Americane Beautiful: Il fratello di Ron Howard nel cast della Soap

Le pagine americane ufficiali di Beautiful ci rivelano che lo scorso 18 marzo 2024, negli studi della CBS ha fatto la sua comparsa Clint Howard, il fratello del regista Ron Howard. L’attore è entrato a far parte del cast della Soap e presto – nelle puntate che andranno in onda ad aprile negli Stati Uniti – lo si vedrà nei panni di Tom, un senzatetto, con cui qualcuno dei Forrester avrà a che fare. Howard non sarà presente per molti episodi, si parla di circa quattro episodi, ma sarà fondamentale per svelare un mistero ancora avvolto dalle tenebre. Sebbene non ci siano ancora anticipazioni in merito, è facile pensare che Tom avrà qualche informazione in più su Sheila e che possa dare qualche notizia importante per capire se la Carter sia viva o meno.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila è viva o morta?

Steffy potrebbe non aver ucciso Sheila ma una persona che le somigliava tantissimo o che ha subito un intervento chirurgico per somigliarle. Le voci che la Carter sia ancora viva stanno diventando sempre più insistenti e non facciamo fatica a pensare che la malefica rossa abbia inscenato – e stavolta magistralmente – la sua morte, per creare disordine nel matrimonio di suo figlio e portarlo finalmente dalla sua parte, facendo leva sul suo senso di colpa. E in effetti la donna comparirà al ragazzo molto spesso, sotto forma di fantasma. Il bel dottore sentirà la voce della sua mamma e penserà pure di vederla. Non ci stupiremmo che la rossa finga di essere un ectoplasma e che invece sia davanti al figlio, in carne e ossa ma questa domanda continuerà a tormentarci ancora per un po’… forse sino all’incontro con Tom.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Tom svela il mistero di Sheila?

L’incontro con Tom, un senzatetto, potrebbe portarci alla soluzione del caso. L’uomo potrebbe rivelare di aver incontrato Sheila e che la donna si sta nascondendo tra le vie della città, insieme a lui e ad altre persone come lui. La sua testimonianza – che vedremo dopo Pasqua – potrebbe far venire i brividi a tutti i Forrester e riaccendere in loro la paura che la nemica numero 1 della famiglia sia ancora a piede libero. Non si ha ancora certezza che questo succeda ma è abbastanza chiaro che il personaggio interpretato da Clint Howard non sia stato inserito per caso. Siamo sicuri che si riveli determinante. Come e sino a che punto lo scopriremo presto!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.