Beautiful Anticipazioni Americane: Finn rompe la promessa. Tra lui e Steffy potrebbe non esserci più futuro

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn si sta lasciando convincere da Deacon a cercare Sheila. Il bel dottore potrebbe presto rompere la promessa fatta a Steffy di dimenticare la Carter e di dedicarsi solo a loro. Tutto questo porterà alla fine del loro matrimonio? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap.

Per Steffy e Finn potrebbe arrivare il momento dell’addio, molto prima di quanto immaginassimo. Sì perché, nonostante il grande amore tra i due, la faccenda di Sheila – morta o non morta – ha messo a dura prova i due ragazzi. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il bel dottore potrebbe presto rompere la promessa fatta alla moglie, quella con la quale le ha assicurato di non pensare più alla sua madre biologica e di non permettere più che la sua presenza rovini la loro vita. Ma con Deacon più che convinto che la Carter sia viva, le cose sono destinate a cambiare del tutto anzi lo sono già. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa succederà nelle prossime puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon chiama Finn per raccontargli di Sugar

Deacon è alla riscossa. Lo Sharpe è convinto e non ha più dubbi, che la Carter sia viva e che sia stata vittima della vendetta di Sugar. L’ex barista ha pensato di avvertire immediatamente Finn, l’unico a cui davvero possa importare della rossa. Deacon ha così chiamato il ragazzo a Il Giardino e gli ha raccontato delle rivelazioni di Lauren e di come, dopo averle sentite, si sia convinto che il corpo che ha visto cremare non sia quello della sua compagna ma della sua ex alleata. Insomma il padre di Hope ha spronato il bel dottore a seguirlo nella ricerca di Sheila. E sembra che il medico abbia intenzione di dargli retta.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn rompe la promessa fatta a Steffy

Finn ha rivelato di avere il desiderio di rivedere Sheila viva e si è sentito pure in colpa per questo sentimento, piuttosto strano. Il dottore ha però promesso a Steffy di lasciar perdere l’argomento Sheila Carter e di riprendere le loro vite ma le ultime scoperte di Deacon potrebbero ribaltare completamente la situazione anzi lo hanno già fatto. Finn ha deciso di dare una mano all’ex barista nella ricerca della rossa. I due faranno squadra per ritrovare Sheila e per salvarla da Sugar, dalla quale – e ne sono convinti entrambi – è stata messa fuorigioco. Ma così facendo, Finn finirà per allontanarsi da Steffy, che vorrebbe invece chiudere questa assurda storia, in cui per troppo tempo sono stati coinvolti. E le cose si complicheranno soprattutto perché né Finn né Deacon riusciranno a risolvere la questione, non trovando la Carter ma nemmeno prove con cui possano convincere tutti che sia viva.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn e Steffy al capolinea?

Steffy finirà presto per stancarsi del comportamento del marito che, secondo lei, si sarà fatto condizionare dalla follia di Deacon e da quello strano legame che ancora ha con la sua madre biologica, nonostante sia morta. La Forrester sarà sempre convinta di aver ucciso la Carter e non riuscirà a credere che il racconto di Lauren possa avere un fondamento in quello che loro stanno vivendo. Insomma penserà che il suo consorte abbia perso il controllo e rotto la promessa che si sono fatti in questi anni di terrore. Per la figlia di Ridge l’atteggiamento di Finn sarà un vero e proprio tradimento ed è molto probabile che possa decidere di metterci lei un punto, chiudendo definitivamente la loro relazione e annullando il loro matrimonio. Succederà? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.