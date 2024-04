Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon alla riscossa. Salverà Sheila dalla vendetta di Sugar!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon non ha più dubbi che Sheila sia ancora viva e si è convinto che la Carter sia finita tra le mani di Sugar, decisa a vendicarsi di lei. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, ora in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Nuovi tasselli si aggiungono al mistero della non morte di Sheila. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Bill è ormai certo che la Carter sia viva e che il corpo che lui ha visto cremare sia quello di Sugar, la donna di cui ha appena scoperto l’esistenza. Il racconto di Lauren è stato fondamentale per capire che la sua amata aveva dei nemici e che a causa del suo passato è finita in trappola. Insomma l’ex barista si è convinto che la rossa sia in pericolo ed è pronto a correre in suo soccorso. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon scopre che Sugar è finita in carcere a causa di Sheila

Deacon ora ne è certo: Sheila è viva. Sotto sua insistenza, Lauren Fenmore gli ha rivelato chi sia Sugar, l’ignoto contatto con cui la Carter si era sentita prima di sparire e probabilmente la persona con cui la rossa si era incontrata, qualche giorno prima dell’aggressione di Steffy. La Fenmore ha raccontato allo Sharpe di come la rossa – che lei spera vivamente sia davvero morta – abbia talmente plagiato Sugar – il cui nome vero è Janet Webber – da portarla a sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica, per diventare la sua perfetta sosia. La donna ha però anche confessato di aver scoperto – anni prima – che Sugar fosse finita in prigione al posto di Sheila e di come avesse cominciato a meditare vendetta contro di lei.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn scopre che Sugar ha un conto in sospeso con Sheila

Lauren ha rivelato a Deacon che la collaborazione e l’amicizia tra Sheila è Sugar è finita nel momento in cui la seconda ha dovuto pagare al posto della Carter ed è finita in prigione a causa sua. Lo Sharpe non ci ha messo molto a capire che la sua amata rossa aveva – per tutti questi anni – una nemica rancorosa e irosa alle calcagna, pronta a prendersi la sua vendetta. L’ex barista ha unito i pezzi e si è convinto che la Webber – per tutti Sugar – deve essere arrivata a Los Angeles, aver preso il posto della sua nemica e magari averla segregata da qualche parte, pronta a distruggerla per sempre.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon pronto a salvare Sheila

Secondo Deacon, Sugar deve essere riuscita a prendersi una parte della sua vendetta ed è sicuramente suo il corpo che ha visto cremare. Lo Sharpe ha avuto conferma che la donna fosse a piede libero, scarcerata pochi mesi prima. È quindi sicuro che la donna potesse essere arrivata a Los Angeles. L’ex barista ha giurato di scoprire tutta la verità e visto che ormai è una certezza che Sheila sia viva, ha promesso di correre in suo soccorso. Deacon salverà davvero la sua amata rossa? Le sue ipotesi corrisponderanno al vero e veramente scoprirà che la donna è stata ingannata oppure la verità sarà un’altra e magari vedrà farsi spazio una nuova teoria, che sconvolgerà – di nuovo – le trame di Beautiful? Lo scopriremo molto presto ma siamo sicuri che le cose non siano così lisce e lineari come il padre di Hope sta immaginando. C’è sotto qualcosa di molto più complesso!

