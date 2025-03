Beautiful Anticipazioni Americane: Tra Hope e Daphne comincia la guerra. La Logan sarà spietata!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha affilato i coltelli contro Daphne Rose ed è decisa a dimostrare a tutti di tenere davvero a Carter. Ma cosa farà per convincere tutti della realtà dei suoi sentimenti? Scopriamolo insieme e vediamo cosa vedremo, molto presto, su Canale5.

La guerra tra Hope e Daphne è cominciata e sarà molto dura per la piccola Logan, chiamata a dimostrare i suoi veri sentimenti. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la bionda, dopo aver visto il bacio tra la Rose e Carter, ha deciso di affrontare sia il Walton che la sua nuova rivale e di chiarire alla ragazza di non avere intenzione che lei le soffi il suo compagno né che qualcuno metta in dubbio il suo amore per lui. La figlia di Brooke ha capito perfettamente che tutti pensando che lei stia solo usando il bell’avvocato e non intende permettere che la sua reputazione venga rovinata, soprattutto da un’estranea. Ma cosa sta succedendo nelle puntate della Soap e cosa vedremo, tra non molto, su Canale5?

Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne e Carter fanno infuriare Hope

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope è stata di nuovo tradita. La ragazza ha visto Daphne e Carter impegnati in un bacio appassionato, scattato dopo aver a lungo parlato di quello che sta succedendo nella vita del Walton, che ha cominciato a sentirsi in colpa per il colpo di stato ai danni del suo grande amico Ridge. Daphne si è fatta avanti con l’avvocato e gli ha confessato di aver capito sin da subito che lui non è un criminale e di certo non è nemmeno un uomo freddo e calcolatore come invece è potuto sembrare dopo quello che Hope lo ha spinto a fare. La Rose ha accusato la Logan di aver giocato sporco e di aver approfittato del suo fascino per ottenere quello che voleva, ovvero riprendersi la Hope for the Future e prendersi la sua vendetta contro Steffy.

Daphne ha picchiato duro contro la rampolla di Brooke ed è andata ben oltre le cattive considerazioni; ha messo le sue zampe su Carter e nonostante sia stata rifiutata - cosa che l'ha spinta per un momento a pensare di lasciare Los Angeles per tornare a Parigi - è chiaro che sarà pronta ad affilare i coltelli e a battersi contro Hope. Le due donne sono già in guerra e la loro sfida porterà entrambe a giocarsi ogni carta presente nel proprio mazzo. e La Logan sarà chiamata a rispondere molto velocemente all'attacco dell'affascinante parigina.

Beautiful: Hope contro Carter e Daphne

Hope si è infuriata come non mai. La ragazza ha rivelato a Carter di averlo visto baciarsi con Daphne e gli ha intimato di non prenderla in giro e di non permettersi assolutamente di scaricare le colpe solo sulla Rose. Per la Logan, il Walton è colpevole quanto la francesina e lei non intende abboccare a un gioco che conosce molto bene e da cui è fuggita a gambe levate. Dopo quello che ha vissuto con Liam e Steffy sa bene cosa vuol dire un bacio e non le è sembrato che il suo compagno abbia fatto qualcosa per impedire che l’affascinante creatrice di profumi lo avvicinasse e seducesse. Insomma Hope ha parlato chiaro con l’avvocato così come poi ha fatto con Daphne, raggiungendola nel suo ufficio e intimandole di stare lontana dal suo innamorato.

La Rose non si è lasciata intimidire e ha risposto per le rime alle accuse della sua rivale in amore, ammettendo di essersi davvero innamorata di Carter e di volere il suo bene, diversamente da quello che invece ha dimostrato lei. La francesina ha accusato la bionda di aver approfittato della bontà del Walton e di aver giocato sporco.

Hope pronta a dimostrare di amare davvero Carter nelle puntate americane di Beautiful

Daphne ha accusato Hope di usare Carter per i propri scopi, senza curarsi del male che sta infliggendo al suo amato, costretto a fare delle scelte per compiacerla. La Logan non ha gradito queste accuse, per lei assurde e irreali e ha sfidato la Rose, promettendo di dimostrare, una volta per tutte, quando sinceramente ami il Walton. E siamo sicuri che la figlia di Brooke farà di tutto per dimostrare questo e per mostrare a tutti di non essere la strega incantatrice di uomini come tutti pensano che sia.

Hope ha compreso che ormai si è diffusa l’idea che ci sia lei dietro le decisioni di Carter e non intende permettere che queste dicerie continuino. Dovrà quindi dare dimostrazione delle sue vere intenzioni e del suo amore puro verso il nuovo direttore della Forrester ma temiamo che non le sarà possibile. Ammettiamo infatti che pensiamo che la bionda non sia davvero innamorata dell’affascinante legale e che voglia solo salvarsi dalle malelingue, non perdendo così l’occasione di avere un futuro roseo in azienda, con qualcuno che la sostenga sempre e comunque. Presto il suo gioco cadrà come un castello di carte e forse allora l'ex miglior amico di Ridge comprenderà di essere finito nella tela di un ragno molto pericoloso.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.