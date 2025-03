Beautiful Anticipazioni Americane: Hope tradita di nuovo. Carter subirà la sua vendetta e lei perderà la sua umanità?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Hope ha scoperto Carter e Daphne baciarsi. La Logan, tradita e umiliata di nuovo, vorrà vendicarsi? E come lo farà? Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Le cose si complicano nelle puntate americane di Beautiful. Hope ha visto Carter e Daphne uniti in un bacio che proprio non si aspettava. Nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5, la Logan potrebbe volersi vendicare di questo ennesimo tradimento, che rischia di farle perdere tutto oppure potrebbe essere disposta a far finta di nulla. Siamo certi che qualunque decisione prenderà, la ragazza giocherà sporco e cercherà comunque di riportare il Walton dalla sua parte, senza minimamente curarsi dei suoi veri sentimenti. Vediamo insieme cosa potrebbe accadere.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope è diventata spietata

È indubbio che il personaggio di Hope sia cambiato rispetto alla dolce ragazza, che mai avrebbe tradito il suo amore e la sua famiglia. Già nelle puntate italiane della Soap, quelle che sono andate in onda su Canale 5 a gennaio e febbraio 2025, la figlia di Brooke ha dimostrato di essere una persona diversa, più concentrata su se stessa e desiderosa di avere accanto delle persone che la amino senza remore e soprattutto in modo esclusivo. La relazione con Thomas l’ha resa consapevole che questo può succedere. Nei prossimi episodi sempre italiani, la vedremo mutare sempre di più, sino ad arrivare a quella che è diventata negli Stati Uniti, ovvero una ragazza cinica, disposta a tutto per prendersi la sua vendetta e incapace di vedere e capire che intorno a lei i suoi cari stanno soffrendo per il colpo di stato che ha contribuito a realizzare.

Beautiful Puntate Americane: Hope sta usando Carter?

Hope è disposta a tutto pur di non perdere l’opportunità di schiacciare i Forrester e dare una lezione a Steffy. Nelle puntate americane di Beautiful, la rivalità tra le due donne è diventata una vera e propria guerra senza esclusione di colpi e senza nessuna remora. La Logan si è vendicata della sua nemesi, che l’ha cacciata dall’azienda e ha cancellato la sua collezione, spronando Carter a compiere un colpo di stato e a prendere il posto di Ridge e della Steffy alla direzione della maison di moda. Se non fosse stato per la piccola Logan, probabilmente il Walton non avrebbe trovato il coraggio di fare nulla di tutto quello che è successo e cominciamo davvero a credere che Hope stia usando l’avvocato per arrivare ai suoi scopi e che la loro relazione sia solo uno dei modi con cui la giovane vuole tenerlo in pugno. Ma ora che Daphne si è messa in mezzo, le cose potrebbero non funzionare più come Hope ha pensato. Ed è un vero problema, un tradimento che non può né essere permesso né essere dimenticato,

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Hope si vendica del tradimento di Carter o no?

Daphne è partita all’attacco con Carter e ha fatto breccia nel suo cuore, rivelandogli di aver capito che il senso di colpa lo sta divorando e che sente un grande nostalgia per Ridge. Diversamente da Hope che si è rivelato, insensibile davanti ai tentennamenti del Walton e interessata solo a dare una lezione ai Forrester senza curarsi del male che sta facendo a sua madre e al suo compagno, la Rose si è mostrata disponibile ad accogliere gli sfoghi dell’avvocato e stargli vicino. Questo ha portato i due a lasciarsi andare a un bacio, appassionato.

Hope è entrata nell’ufficio di Carter proprio in quel momento ma invece che interrompere i due ha deciso di chiudersi la porta dietro. Perché? Come mai non è entrata come una furia urlante per avere spiegazioni? Temiamo che la ragazza sia rimasta sconvolta non tanto dall’aver perso terreno sentimentalmente con il Walton ma quanto per aver cominciato a comprendere di poter perdere di nuovo tutto. E questo ci fa pensare che la Logan cercherà sì di vendicarsi ma in un modo subdolo che non darà modo a nessuno di metterla di nuovo in un angolo. Ci spieghiamo meglio: crediamo che Hope o farà finta di nulla o rivelerà a Carter di aver visto tutto ma senza arrabbiarsi, in modo che il suo compagno non decida di lasciarla e non si stacchi da lei. Solo così non potrà perdere il posto che ha ottenuto in azienda, solo grazie all’avvocato. Insomma la figlia di Brooke secondo noi sarà disposta a chiudere un occhio pur di non farsi di nuovo cacciare. Ma non abbandonerà la sua vedetta, non contro Daphne. Hope perderà quel briciolo di umanità che ancora sembra avere pur di mantenere la sua posizione, quella che Steffy e Ridge – che ora la odia – le hanno già tolto una volta e che non avranno di sicuro problemi a sottrargliela qualora Carter cedesse ai suoi sensi di colpa e rimettesse le cose al loro posto, com’erano una volta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.