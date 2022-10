Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas ha un coltello in mano. Brooke ha paura per Douglas!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Brooke e Thomas scoppierà l'inferno. I due saranno protagonisti di un duro faccia a faccia, in cui la Logan accuserà il figliastro di essere un uomo violento e di essere un pericolo per il piccolo Douglas. Il motivo? Thomas avrà un coltello in mano! Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e che arriveranno in Italia, su Canale5, tra qualche mese.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke pronta a difendersi dai Forrester

Come vi abbiamo già anticipato in altri nostri articoli, Brooke è convinta che Thomas, Taylor e Steffy stiano facendo di tutto per separarla da Ridge. La Logan è certa che i tre Forrester siano coalizzati contro di lei e che pure la questione della custodia di Douglas, sia una scusa bella e buona per rovinare la pace nella sua famiglia. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che dopo aver dovuto subire la subdola trappola di Steffy – che le ha impedito di passare una notte d'amore con suo marito – Brooke deciderà di rimettere al loro posto i rampolli di casa Forrester, a cominciare con Thomas, con cui ha ancora un conto in sospeso.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke si presenta da Thomas per riprendersi Douglas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che sicura che Thomas non sia per nulla cambiato e che sia sempre quell'individuo ambiguo e pericoloso che è sempre stato, Brooke si presenterà a Villa Forrester per riprendersi Douglas. Il piccolo è ancora a casa del padre e questo infastidisce tantissimo la biondissima della Soap, che ritiene assolutamente fuori luogo che suo nipote non sia ancora tornato da Hope. Brooke è certa che il Forrester stia usando suo figlio non solo per riavvicinarsi alla sua ex moglie ma anche per mettere i bastoni tra le ruote a lei e rovinare il suo matrimonio con Ridge. Si è infatti convinta che il Forrester – in combutta con sua sorella – stiano cercando di convincere il loro padre che a causa delle Logan, la loro famiglia non può essere unita. Con questo pensiero entrerà nel grande salone della Villa, pronta a mettere le cose in chiaro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke minacciata con un coltello. Thomas è pericoloso?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke troverà Thomas e Douglas intenti a giocare insieme. Il bambino sarà felicissimo di rivedere la sua nonna acquisita ma non lo sarà altrettanto suo padre, conscio che la visita della moglie di suo padre non sia di piacere. La Logan andrà subito al punto: vuole riportare Douglas a casa da sua madre. Thomas non si lascerà intimidire dalla sua fermezza e ribadirà a gran voce di non stare facendo nulla di sbagliato. Il piccolo è a casa con suo padre, dove dovrebbe essere. E nel parlare, continuerà a maneggiare un coltello, con cui precedentemente stava tagliando una mela. Questo gesto verrà immediatamente usato da Brooke per colpirlo. La donna gli farà notare che sta maneggiando un arma, che si tratta di un coltello troppo grande per tagliare un frutto e che potrebbe essere molto pericoloso per il bambino. Thomas sgranerà gli occhi dalla sorpresa e infastidito dalle parole della matrigna, le urlerà contro – senza lasciare il coltello – di stare al suo posto. Non dovrà più permettersi di mettere bocca in faccende che non la riguardano e dovrà stare attenta alle sue parole. Nessuno può insinuare che possa voler far del male al suo unico figlio. Purtroppo per lui, non riuscirà a spaventare la sua nemica ma provocherà in lei ancora più sdegno. Brooke se ne andrà convinta più che mai che il giovane stilista sia pazzo, sia un pericolo e che vada fermato a tutti i costi!

