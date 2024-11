Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas Forrester come Rick? Il figlio di Ridge non tornerà più nella Soap?

Anticipazioni TV

L'assenza di Thomas si fa sentire ma nelle puntate americane della Soap Beautiful non si fa più riferimento al suo ritorno a casa, insieme a Paris, per celebrare il loro matrimonio. Possibile che il Forrester faccia la stessa fine di suo zio Rick?

Sta succedendo davvero… forse! Thomas Forrester potrebbe uscire definitivamente di scena nelle puntate americane di Beautiful e subire la stessa sorte toccata, dal 2018, a Rick. Il figlio di Ridge e Taylor, negli Stati Uniti ormai vecchio amore di Hope e promesso sposo di Paris, non ha più fatto ritorno a casa, come invece aveva promesso. Le sue nozze, che quando sono state annunciate sembravano imminenti, non sono state ancora celebrate e la cosa comincia a destare dei sospetti. A meno che il ragazzo non torni per salvare la Forrester Creations dalla vendetta di Carter e delle Logan, pensiamo che potrebbe veramente essere dimenticato come suo zio. Ma cosa sta succedendo? Perché diciamo questo? Ve lo riveliamo subito.

Beautiful: Thomas protagonista in Italia ma grande assente negli USA

Thomas è tra i protagonisti assoluti delle puntate italiane di Beautiful, quelle che stiamo vedendo ora – novembre 2024 – su Canale5. Merito della sua passione travolgente e inaspettata con Hope, che ha cominciato a provare per lui un sincero trasporto e con cui scambierà un bacio, che cambierà tutto. Dopo Roma non sarà lo stesso e quanto sta succedendo negli Stati Uniti è causa di quello che è accaduto e accadrà durante e dopo la trasferta romana dei nostri Forrester.

Negli Stati Uniti, Thomas ha lasciato Hope dopo aver avuto da lei un nuovo due di picche. La Logan, benché legata a lui, non ha voluto sposarlo e lo ha portato a dimenticarla tra le braccia di Paris, ora fidanzati e presto sposi. Ma il matrimonio, almeno da quanto rivelato nelle puntate andate in onda sulla CBS in estate, avrebbe dovuto essere già stato celebrato. Che succede?

Beautiful Anticipazioni Americane: Che fine ha fatto Thomas?

Il matrimonio tra Paris e Thomas sembrava essere destinato a essere celebrato molto in fretta. Dall’estate a ora, novembre 2024, sono passati diversi mesi e ancora non c’è traccia dei due fidanzatini davanti al caminetto di Villa Forrester. Insomma queste nozze non sono state ancora celebrate e forse non ci saranno mai… almeno non a Los Angeles. Il personaggio del figlio di Ridge non è tornato a casa come promesso e forse potrebbe non tornare mai. Il suo destino potrebbe essere simile a quello di Rick, partito con Maya nel 2018 e mai più tornato. Di lui non si è neppure saputo, se non molto dopo, che il suo rapporto con la moglie era naufragato e attualmente le motivazioni sono avvolte nel mistero, anzi nell’oblio. Ma succederà la stessa cosa a Thomas?

Beautiful: Thomas non tornerà più a casa nelle puntate americane della Soap?

Attualmente Matthew Atkinson, interprete di Thomas, è ancora presente nella sigla d’apertura – quella con le foto da copertina che vediamo sempre all’inizio di ogni puntata – ma potrebbe presto non esserci più. Non ci stupiremmo che il personaggio sparisse all’improvviso come è successo con altri suo parenti o affini, tra cui Quinn e Flo. La sua sorte potrebbe essere similare a quella di Rick. Il figlio di Brooke ed Eric aveva lasciato la città per occuparsi della maison all’estero e non è mai tornato a casa manco quando suo padre è stato male e ha rischiato di morire. Ma possibile che Thomas Forrester – al centro sempre di storyline strane e appassionanti – sia destinato all’oblio?

Di certo non possiamo ignorare che il ragazzo ha rimandato le sue nozze che, come detto, avrebbero dovuto svolgersi molto presto. Così non è stato e a meno che non vogliano fare un matrimonio natalizio, probabile che non ci sarà almeno non nel 2024. E temiamo che non avverrà nemmeno nel 2025 e che, come abbiamo detto prima, Thomas faccia come Rick. Speriamo che questa sensazione venga presto cancellata e che invece il Forrester torni a casa, forse persino per salvare la sua azienda di famiglia dalla vendetta di Carter, Brooke e Hope, che ci aspettiamo a breve.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.