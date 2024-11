Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy vs Carter e Brooke. La Forrester è destinata a fallire?

Anticipazioni TV

"Steffy non la farà franca!". Comincia così, ufficialmente, la guerra tra Carter e Brooke contro Steffy (e Ridge), per difendere Hope. Ma cosa succederà nei prossimi episodi americani di Beautiful, la nostra Soap di Canale5? Scopriamolo insieme e vi riveliamo che siamo preoccupati che la Forrester fallisca!

Ce lo aspettavamo da un momento all’altro ma non avremmo mai immaginato che le cose sarebbero arrivate sino a questo punto. Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo di tutto e gli equilibri che in Italia stiamo ancora vedendo – e che presto subiranno una vera e propria scossa – sono stati totalmente ribaltati. Steffy ha licenziato Hope e ha innescato una reazione a catena che non solo rischia di rovinare il matrimonio tra Brooke e Ridge, complice di sua figlia, ma potrebbe addirittura condannare la Forrester Creations al fallimento o…

Ora vi sveliamo tutto quello che potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap, che noi vedremo molto presto anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter promette di farla pagare a Steffy

Vi abbiamo già rivelato che nelle puntate americane di Beautiful, quelle andate in onda alla fine della settimana scorsa sulla CBS, Steffy ha licenziato Hope. La Forrester ha beccato la sorellastra tra le braccia di Finn, addirittura in lingerie. Nonostante stavolta si sia trattato davvero di un equivoco e la Logan non abbia voluto sedurre il dottore, per la figlia di Ridge è stato l'ennesimo passo falso della sua rivale ed è quindi è giunta alla sua conclusione, più volte annunciata, di cacciarla dall’azienda, chiudendo per sempre con lei. Ridge questa volta è stato dalla parte della figlia – anche se abbiamo paura che presto ritratti, convinto da Brooke – e Hope è quindi stata allontanata dalla maison, scortata da Charlie fuori dalle mura dell’azienda. Una vera umiliazione che la giovane ha raccontato a Carter, furioso e pronto alla vendetta. Il Walton, messo al corrente di tutto, ha deciso di farla pagare a Steffy e stavolta la ragazza, parole sue, “non la farà franca!”. Una dichiarazione di guerra in grande stile che coinvolgerà pure Brooke e ora vi sveliamo come.

Anticipazioni Americane di Beautiful: Brooke contro Ridge, stavolta è guerra per davvero!

Tornata a casa, Brooke ha scoperto quanto successo a Hope ma la cosa che l’ha più scioccata è stato lo scoprire che a metterla alla porta e a chiamare Charlie, è stato il suo adorato Ridge. Nella storia d’amore tra i due predestinati, non c’è mai stata una simile situazione. Nemmeno nel peggiore dei momenti tra Brooke e Thomas si è verificato un episodio di tale portata e questo perché, diciamolo, Ridge è sempre stato pro Logan e molto meno pro progenie Forrester. Lo stilista è sempre stato molto attento a non turbare la sua bionda compagna, anche quando si è trattato di non dare retta ai figli. Ma le cose sembrano essere cambiate e proprio dopo il ritorno di Taylor, con una grave malattia da curare, causata dalla paura dell’abbandono. La sindrome del cuore infranto e l’allineamento dei chakra – a cui il designer e la Hayes si sono sottoposti – ha fatto davvero il “miracolo”.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge di nuovo tra le braccia di Taylor. Brooke è in pericolo?

Il comportamento di Ridge ha sconvolto Brooke ma anche Carter ed è probabile che i due pensino di prendersi una rivincita nei confronti dei Forrester. E visto che Hope non intende spiegare a Steffy che l’uomo che aspettava non era Finn ma il Walton e non vuole nemmeno tornare alla Forrester Creations, delusa per come è stata trattata, è probabile che la Logan senior e il direttore operativo della maison facciano una mossa talmente azzardata da mettere la Forrester in cattive acque.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: La Forrester Creations rischia il fallimento?

Carter e Brooke vorranno vendicare Hope e non prenderanno di mira solo Steffy. Ci sono tanti sassolini dalle scarpe da togliersi ed è molto probabile che le cose presto degenereranno. Il Walton cercherà di far valere le sue ragioni e di mettere in pratica le sue idee di business mentre la Logan senior potrebbe decidere di licenziarsi a sua volta, facendo crollare a picco le azioni della Forrester, che ha guadagnato moltissimo con la collezione della Brooke’s Bedroom. L’alleanza Walton/Logan, e temiamo che si aggiungano anche gli Spencer, potrebbe voler colpire nel profondo l’azienda famigliare di Eric e costringerla a fare un cambio ai vertici se vorrà salvarsi dalla bancarotta. Succederà? Noi immaginiamo di sì anche perché sarebbe una mossa davvero alla Beautiful maniera e ci ricorderebbe tanto i bei tempi andati quando i Forrester avevano il loro più grande rivale, la Spectra. E a tal proposito ci viene in mente che Brooke, Carter, Hope – supportati da Bill – possano creare una nuova azienda di moda. E allora sì che la guerra si farà interessante e si combatterà a suon di passerelle.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.