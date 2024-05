Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy torna all'attacco con Liam dopo il ritorno di Ivy?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il ritorno di Ivy ha scatenato una strana reazione da parte di Steffy. La Forrester è sembrata piuttosto infastidita dalla presenza della cugina. Che sia gelosa di lei e Liam? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntata della Soap in onda negli Stati Uniti e presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il ritorno di Ivy potrebbe essere molto più pericoloso e insopportabile del previsto. Avevamo immaginato che la presenza della nipote di Eric e grande rivale di Steffy, avrebbe turbato la Forrester ma forse assisteremo a una vera e propria guerra tra innamorati. Sì perché la figlia di Ridge potrebbe riscoprire i suoi sentimenti per Liam e farlo proprio quando la sua cuginetta inizierà a uscire regolarmente con lo Spencer. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy furiosa per il ritorno di Ivy

Steffy è rimasta sconvota per il ritorno di Ivy a Los Angeles e le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che la ragazza ha dimostrato persino gelosia nei confronti della ragazza, che ha trovato a civettare con Liam. La cosa ha lasciato tutti perplessi, persino lo Spencer, che è rimasto a osservare le due donne Forrester mentre battibeccavano tra loro e si lanciavano frecciatine al vetriolo. Insomma una lite in piena regola per il cuore del figlio di Bill. La cosa è risultata sin da subito strana e ci ha fatto immediatamente riflettere su come le trame della Soap potrebbero proseguire nelle prossime settimane e se Steffy, senza neanche accorgersene, finirà per ributtarsi tra le braccia del suo ex.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy torna all’attacco con Liam?

Il ritorno di Ivy ha scatenato, senza ombra di dubbio, una certa gelosia nel cuore di Steffy. La Forrester non è stata per nulla contenta dei baci tra sua cugina e il suo ex marito e ci chiediamo se questo comportamento non nasconda dei sentimenti ancora molto appassionati per lo Spencer. La Forrester potrebbe però essere semplicemente infastidita dalla presenza della odiata cuginetta, con cui da sempre ha avuto una rivalità senza precedenti e con cui potrebbe non voler più nulla a che fare. La vicinanza di Ivy a Liam comporterà ovviamente un legame con Kelly. Steffy ben consapevole di questo, potrebbe non voler permettere una simile situazione e potrebbe essere pronta a tutto per fermare tutto questo, anche scatenare l’amore di Liam nei suoi confronti, per non darla vinta all’odiata parente.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy tradita da Finn torna da Liam

Un’altra probabile trama che affronteremo nelle prossime puntate americane di Beautiful, vedrà Steffy e Finn protagonisti di una grossa litigata a causa di Sheila. Il dottore e Deacon hanno ritrovato la Carter, viva, e presto tutti sapranno che la rossa non è stata uccisa. Il dottor Finnegan racconterà alla consorte di come sua madre abbia persino cercato di proteggerla dalla furia di Sugar.

Il comportamento di Finn verso Sheila e il suo affetto verso di lei faranno sicuramente infuriare la Forrester e stavolta il matrimonio tra i due potrebbe veramente vacillare pericolosamente, senza possibilità di tornare indietro. E se così fosse, Steffy potrebbe tornare all’attacco con Liam e non soltanto per impedirgli di stare con Ivy, la sua peggior nemica ma forse sinceramente di nuovo innamorata di lui. Insomma, nei prossimi episodi della Soap potremmo assistere a un nuovo triangolo amoroso, vecchio stile, tra Steffy, Liam e Ivy. Un ritorno al passato in piena regola che non terrà troppo conto di Hope, che preferirà – forse – il bel dottore con cui ha già capito di avere molto in comune.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.