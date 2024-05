Beautiful Anticipazioni Americane: Finn e Deacon ritrovano Sheila, viva!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che ora non ci sono più dubbi. Sheila Carter è viva! Finn e Deacon l'hanno trovata. Cosa sarà successo alla Carter, sarà stata davvero rapita da Sugar? Scopri cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Deacon ha sempre avuto ragione, Sheila Carter è viva! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Sharpe e Finn hanno trovato la rossa, prigioniera, legata ma decisamente non morta. Le trame si infittiscono. Cosa è successo alla Carter? Sugar l’ha davvero legata e ha preso il suo posto? Il bel dottor Finnegan che spiegazioni darà a sua moglie sul suo comportamento? La faccenda ha qualche strano e inspiegabile buco e potrebbe portare a risvolti molto poco simpatici per i Forrester. Vediamo insieme cosa sta succedendo, cosa succederà e cosa vedremo presto su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn e Deacon trovano Sheila

Sheila Carter è viva! Deacon è partito alla riscossa per dimostrare di averci visto giusto e sicuro che la sua amata rossa fosse in pericolo. L’ex barista è riuscito a convincere Finn delle sue teorie e il bel dottore si è lasciato trascinare alla ricerca della sua mamma, con cui – è ormai evidente – vuole una seconda chance. I due hanno seguito la pista suggerita dal barbone incontrato per caso e si sono introdotti nell’edificio abbandonato, dove l’uomo aveva rivelato di aver visto entrare una donna con le sembianze di Sheila. E dopo aver cercato al buio, i due hanno scovato il corpo della Carter, riverso per terra, nascosto, privo di sensi ma ancora in vita.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila è stata rapita da Sugar?

Finn e Deacon si sono subito accorti che Sheila era disidrata ma soprattutto legata con una catena. I due si sono convinti che dietro a quello che è successo alla Carter ci sia la mano di Sugar, decisa a eliminare la sua ex amica e a vendicarsi di lei. La rossa si è ripresa a fatica e al solo nome della sua vecchia alleata, è sbiancata tremando e invocando il nome di Steffy. La donna ha fatto intendere di essere preoccupata per la Forrester e di essere al corrente del fatto che la sua malefica sosia volesse fare del male alla figlia di Ridge. Ma sarà davvero così? La storia sarà andata davvero così?

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila mente?

Il rapimento di Sheila ci lascia piuttosto perplessi. Ci sembra piuttosto strano che la Carter si sia fatta ingannare così tanto da Sugar e soprattutto ci pare che la voce che abbiamo sentito intonare “Steffy Forrester oggi morirai” davanti all’appartamento della Forrester, sia stata proprio quella della malefica rossa. A farci riflettere sul fatto che forse quanto accaduto sia un trucco, escogitato dalla stessa Sheila, è anche la poca attenzione che la polizia e i medici legali dopo, hanno avuto nel controllare il corpo e nel non accorgersi che c’erano dieci dita e non nove.

Insomma la storia della morte, anzi della non morte di Sheila ha qualche buco nella trama, che potrebbe essere presto svelato. Non escludiamo che la malefica rossa sia riuscita a ingannare tutti, fingendo di essere finita lei in un brutto giro e di aver persino cercato di proteggere Steffy. C’è però una sicurezza intorno alla vicenda, ovvero che Finn dovrà delle spiegazioni alla moglie. Il ragazzo dovrà chiarire alla consorte perché abbia deciso di seguire le impressioni di Deacon ma soprattutto le dovrà confessare di essere felice di rivedere la sua madre adottiva viva, con cui forse vorrà pure costruire un qualche rapporto. E se così fosse, va da sé che il matrimonio tra la Forrester e il ben medico, vacillerà definitivamente, portando persino alla rottura definitiva.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.