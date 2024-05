Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy sconvolta dal ritorno della sua vecchia rivale, Ivy Forrester!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per Steffy sarà il momento di fare i conti con una rivale del passato. Per la Forrester e per Hope potrebbe cominciare una nuova guerra e stavolta non tra loro?

Steffy sarà coinvolta in un ritorno al passato inaspettato e potenzialmente molto pericoloso. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester si troverà di nuovo faccia a faccia con la sua odiata Ivy, tornata a Los Angeles dopo tanti anni ma soprattutto pronta a rimettere mano alla sua vita, Liam compreso. Tra lei e lo Spencer ci sarà un bacio che cambierà per sempre tutto e potrebbe far ritornare in gioco persino Hope. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nella Soap e cosa vedremo, molto presto, anche su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy sconvolta dal bacio tra Liam e Ivy

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy dovrà affrontare un ritorno inaspettato a Los Angeles e in famiglia. Alla porta della Forrester Creations busserà Ivy Forrester, la nipotina di Eric – figlia di suo fratello – esiliata dalla sua casa, a causa della sua rivalità con Steffy. Sicuramente le due ragazze faranno scintille, soprattutto perché il primo incontro – dopo tanti anni – avverrà a Il Giardino con tanto di sorpresa inattesa. Sì perché la rampolla di Ridge coglierà sul fatto il suo ex marito e la sua odiata cuginetta, intenti a scambiarsi un romantico bacio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy gelosa di Ivy

Steffy vedrà Liam e Ivy baciarsi e la cosa non le farà per nulla piacere. Tra le due Forrester c’è sempre stata rivalità e guerra quando si trattava dello Spencer e per la bella figlia di Ridge, questa visione sarà un ritorno – fastidioso – al passato. C’è da capire se la giovane imprenditrice sarà più infastidita di vedere il suo ex marito tra le braccia della sua antica rivale o di rivedere la sua nemica sul suo territorio. A questa domanda potremo rispondere con il tempo ma siamo certi che in parte la nostra Steffy sarà furiosa di vedere lo Spencer pendere dalle labbra di Ivy… e la cosa potrebbe dare noia persino a Hope.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Hope contro Ivy

Il bacio tra Liam e Ivy farà drizzare i capelli a Steffy ma potrebbe anche far scatenare la gelosia di Hope. Sì perché lo Spencer sembra aver cambiato vita e aver ricominciato da zero, senza avere al suo fianco nessuna delle due donne che ha amato. Un vero e proprio colpo di scena, visto che non si vedeva il figlio di Bill single da diverso tempo. Il ritorno di Ivy sconvolgerà le carte in tavola soprattutto perché l’altra Forrester è la prima donna che ha conosciuto Liam quando ancora era un bravo ragazzo e che non lo ha visto combinare tutti i disastri amorosi, di cui è stato protagonista insieme alle madri delle sue figlie.

Ivy potrebbe essere la persona giusta per riportare Liam a sani principi e aiutarlo nel processo di redenzione che pare aver intrapreso dopo essere stato mollato sia da Steffy che da Hope. Ma la presenza della Forrester, vecchia nemica e spina nel fianco della figlia di Ridge, potrebbe riaccendere la rivalità tra le due cugine ma scatenare, come abbiamo già detto, persino la gelosia di Hope. Siamo abituati a vedere trame sconvolte e ritorni di fiamma inaspettati tra i personaggi, soprattutto quando ci sono questioni di rivalità amorose di mezzo. Non ci stupiremmo quindi che in Hope, sebbene si sia innamorata di Thomas, possa riaccendersi la fiamma della passione per il padre della sua Beth e possa quindi scatenarsi un triangolo amoroso tutto al femminile, per il cuore dell’ambito rampollo di Bill Spencer. Ma sarà davvero così? Ma soprattutto che tipo di interessi avrà Ivy? Si limiterà a voler qualcosa dal suo ex o vorrà qualcosa in più dalla sua famiglia?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.