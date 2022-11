Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy si oppone al matrimonio di Ridge e Taylor. Ecco cosa succede...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che, nelle puntate della Soap presto in arrivo in Italia e su Canale5, vedremo Steffy decidere di interrompere le nozze dei suoi genitori e rivelare a Ridge la verità su Brooke.

I promessi sposi Ridge e Taylor sono destinati a veder sfumate le loro nozze... e per colpa del sangue del loro sangue. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che è arrivato il momento dell'epilogo dell'ennesimo inganno di Thomas Forrester. A mettere ko il giovane stilista sarà sua sorella Steffy che, scoperto il suo gioco, interromperà il matrimonio dei suoi genitori affinché suo padre sappia la verità su Brooke e decida se vuole sposare davvero la sua amata mamma. Ma ecco cosa succederà:

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor scopre il piano di Thomas

Facciamo un piccolo ripasso sulle puntate precedenti di Beautiful. Vi abbiamo già anticipato, in alcuni nostri articoli, che Steffy scoprirà la verità su Thomas e sulla chiamata ai servizi sociali. Douglas rivelerà alla zia che suo padre ha incastrato Brooke e che suo nonno Ridge è stato, di rimando, imbrogliato. La ragazza, come vi abbiamo già rivelato, affronterà suo fratello e proprio durante la loro discussione, arriverà Taylor. La Hayes verrà a scoprire, con orrore, quanto combinato dal figlio e comincerà a dubitare che le sue nozze possano andare avanti. Il suo matrimonio sta per iniziare su una menzogna.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor decide di sposare comunque Ridge ma Steffy...

Taylor sarà sconvolta da quanto orchestrato da suo figlio e mentre Thomas le consiglierà di sposare comunque Ridge e di mantenere il segreto, Steffy cercherà di convincerla a raccontare tutto al padre e di scoprire se lui vorrà comunque sposarla – e quindi se la ama veramente – o se con questa verità le cose cambieranno e lui tornerà da Brooke. Taylor sarà molto confusa e scenderà nel grande salone di Villa Forrester con tanti punti interrogativi in testa. Si presenterà davanti al suo compagno, che si accorgerà del suo turbamento ma poi deciderà di non rischiare di perdere questa grande opportunità. Sceglierà quindi di tacere. Ma Steffy non sarà del suo stesso parere.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy interrompe le nozze di Ridge e Taylor

Taylor deciderà di non rischiare e di procedere comunque alle nozze con Ridge, nonostante ormai sappia la verità su Thomas e Brooke. La Hayes non vorrà perdere suo marito, non un'altra volta. Ma Steffy non sarà per nulla d'accordo con sua madre. Per lei, questo matrimonio non dovrà fondarsi su una menzogna, anzi su una follia orchestrata da suo fratello. Ridge merita di sapere e dovrà scegliere in autonomia cosa fare e se sposare, desiderandolo veramente e non a causa di una delusione d'amore, sua madre. La Forrester si farà quindi avanti, interrompendo i voti nuziali e opponendosi alle nozze. Ridge sbiancherà, non capendo cosa stia succedendo ma poi Steffy, con l'aiuto di Douglas, gli racconterà tutto. Lo stilista andrà su tutte le furie e affronterà suo figlio, deluso dal suo comportamento e triste per essersi ritrovato in una situazione terribile a causa sua. Ma cosa deciderà di fare? Lascerà Taylor all'altare e correrà da Brooke? Si ripeteranno scene ormai viste e riviste nelle trame di Beautiful?

