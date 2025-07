Beautiful Anticipazioni Americane: Liam è guarito ma Finn e Bridget sospettano di Grace!

Anticipazioni TV

È ufficiale, Liam è guarito. Nelle puntate americane di Beautiful tutta la famiglia è felice perché lo Spencer non morirà e potrà stare accanto alle sue figlie ma Finn e Bridget hanno i loro dubbi. Il comportamento della dottoressa Buckingham è piuttosto strano e loro scopriranno cosa è successo. Vediamo cosa sta succedendo nella Soap.

La malattia di Liam è sparita, Grace ha fatto il miracolo. Nelle puntate americane di Beautiful l’incubo che stava ingoiando lo Spencer e tutta la sua famiglia, sembra essersi arrestato ma ci sono ancora tanti dubbi intorno a questa strana e inaspettata guarigione, che permetterà al figlio di Bill di non abbandonare le sue figlie. Alla felicità di Steffy e Hope ma anche dello stesso Dollar Bill, fa da contraccolpo il sesto senso di Finn e Bridget. Entrambi i dottori sono convinti che qualcosa non torni e che un tumore così tanto grave non possa essere stato operato così facilmente, con un recupero così rapido da parte del paziente. Sicuri che sotto ci sia qualcosa, i due cominceranno a indagare. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo e scopriamo qualche dettaglio in più su quello che sembra essere il mistero del momento nelle trame della nostra Soap di Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam non morirà

Fan di Beautiful tirate un sospiro di sollievo e stavolta ufficialmente: Liam non morirà. Nelle nostre precedenti anticipazioni americane vi abbiamo rivelato che lo Spencer ha scoperto di avere un tumore al cervello gravissimo ma vi abbiamo anche detto che Grace ha proposto a Bill una cura sperimentale per salvare suo figlio. Dollar Bill ha salvato suo figlio e si è fatto perdonare per aver lasciato Luna a piede libero e aver causato, non intenzionalmente, la sparatoria nella scuola di Hayes.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Luna in fin di vita!

C’è tantissimo ancora da vedere e scoprire su Canale5 e noi vi diamo un piccolo spoiler su come finirà una delle storie collegate a una faccenda sicuramente più grossa e complicata di quanto ci immaginiamo. Grace, come promesso, ha operato Liam ed è riuscita a rimuovere tutta la massa assicurando che il giovane rampollo sopravviverà e potrà tornare dalle sue figlie, che non lascerà tanto presto. Peccato però che tutta questa situazione sia strana, troppo strana.

Beautiful: Liam è guarito… ma Bridget e Finn storcono il naso

Guarire da un cancro così grave come quello di Liam è qualcosa di miracoloso. Ora i miracoli nelle trame di Beautiful non ci sembrano assurdi – vedi la guarigione di Eric di qualche puntata fa in Italia – ma il fatto che il ragazzo sia destinato a riprendersi in tempi brevi, bé questo sa di assurdo. E stavolta non siamo solo noi fan a pensarlo ma anche alcuni dei protagonisti della Soap, quelli che di medicina se ne intendono. Stiamo ovviamente parlando di Finn e Bridget che, dopo aver saputo della cura sperimentale a cui lo Spencer è stato sottoposto, hanno corrucciato le labbra e sospettano ci sia qualche inganno. I due medici non mettono in dubbio la bravura della dottoressa Buckingham ma trovano molto strano che da una persona che ha sempre sostenuto che non ci fosse speranza, sia arrivata una soluzione così, senza nemmeno avvisare loro due che di cure sperimentali se ne intendono e che di certo non si sarebbero tirati indietro, visto che in ballo c’era la vita di Liam Spencer, un membro importante per la loro famiglia. Insomma i dottori sono convinti che ci sia sotto qualcosa e devono scoprire cosa.

Il mistero si infittisce nelle puntate americane di Beautiful

Il mistero della guarigione di Liam arriverà in Italia tra circa un anno e mezzo e vedremo su Canale5 tutto quello che vi stiamo raccontando in contemporanea con gli Stati Uniti. Quindi dovremo aspettare ancora per vedere queste scene sulla nostra TV nazionale e noi quindi vi stiamo facendo qualche anticipazione anzi qualche spoiler, per farvi rimanere sempre al passo con le storie di Beautiful.

Ebbene vi riveliamo che sia Finn che Bridget saranno ovviamente contenti della guarigione di Liam e di sapere che lo Spencer non morirà ma saranno comunque determinati a capire come Grace abbia fatto a guarirlo e chi l’abbia aiutata a fare delle ricerche per questa cura miracolosa. Il mistero intorno alla questione metterà entrambi i ragazzi in allarme. Bridget è stata la prima ad affrontare la questione con la Buckingham, non ottenendo purtroppo alcuna rivelazione. La madre di Zoe e Paris ha rifiutato di dare spiegazioni alla collega adducendo come scusa di non avere tempo per affrontare questa discussione. E Finn presto partirà alla carica, sostenuto dalla sorella di Hope, convinta che qualcosa bolla in pentola.

E in effetti ne siamo convinti pure noi, visto che Grace, dopo aver avuto conferma dell’arrivo del bonifico di Bill e dopo aver liquidato Bridget, si è sentita male. La dottoressa ha avuto una crisi respiratoria che potrebbe essere stata provocata da un attacco di panico o peggio… da una malattia incurabile da cui lei e non Liam, è affetta. Finn e Bridget scopriranno questo? I due capiranno che la donna ha imbrogliato tutti per spillare denaro al ricco Bill Spencer? Lo scopriremo presto e ovviamente vi terremo aggiornati.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.