Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy perdonerà Sheila?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful Steffy potrebbe decidere di perdonare Sheila. Il gesto eroico della Carter, che ha tentato di fermare Luna, potrebbe spingere la Forrester a farla entrare in famiglia. Succederà davvero?

Potrebbe succedere davvero stavolta e potremmo rimanere sconvolti dalle prossime puntate americane di Beautiful. Dopo tutto quello che è successo nella scuola estiva di Hayes, Steffy potrebbe decidere di dare a Sheila l’occasione che desidera da una vita, perdonarla e farla quindi entrare nella sua famiglia. Ma succederà davvero? Ci sono buone possibilità e un indizio che ci fa propendere per il Sì. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando e cosa succederà.

Beautiful Anticipazioni Americane: ecco cosa sta succedendo a Sheila e Steffy

Facciamo un piccolo recap di quello che sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful. Sheila ha tentato di salvare Steffy e di fermare la furia di Luna. La Carter è corsa alla scuola estiva di Hayes, certa che la Forrester fosse in difficoltà e in effetti è proprio quello che ha trovato. Per impedire alla giovane Nozawa di combinare un pasticcio, la rossa si è presa una pallottola in pieno piede – perdendo alla fine un altro dito – ma ha anche dimostrato di aver davvero cambiato rotta. Sheila ha pregato più volte Luna di smetterla di dare la colpa alla figlia di Ridge e di assumersi invece la responsabilità delle sue azioni abbassando la pistola e decidendo di scontare la pena che si è guadagnata. Suggerimenti non accolti dalla ragazza, che ha continuato a seminare il terrore in entrambe le donne che aveva sotto tiro.

Beautiful: Steffy colpita dal gesto di Sheila

Steffy non avrebbe mai pensato che Sheila prendesse le sue difese e che si scagliasse contro la nipote, prendendosi persino una pallottola. La Forrester ha sempre immaginato di doversi guardare le spalle dalla nonnina, contenta – per lei – di aver trovato una nipote degna del suo nome e della sua follia. Ma, come detto, Steffy si è dovuta ricredere ed è addirittura corsa da Sheila quando lei è stata colpita. Spaventata che la rossa avesse ricevuto la pallottola da qualche altra parte, magari anche in una zona vitale, la madre di Hayes si inchinata su di lei per prestarle soccorso, gesto che mai ci saremmo immaginati dalla brunetta, da sempre nemica numero 1 della rossa. E invece, colpita dal suo gesto e dalla sua volontà di dimostrare di essere diversa, Steffy si è premurata di sua suocera, tanto da farci pensare che presto potrebbe fare di più.

Steffy perdonerà Sheila? Ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Come abbiamo detto, non ci saremmo mai immaginati che Steffy si premurasse di Sheila e dobbiamo aggiungere che anche quando i poliziotti le hanno chiesto come sia andata nella scuola estiva, la Forrester ha subito confermato che la Carter è arrivata a salvarla e che, per fermare Luna, si è beccata un proiettile. Insomma Steffy sembra sinceramente colpita dall’atteggiamento di Sheila che non si è alleata con la nipote e non ha approfittato del momento per liberarsi di lei.

Sheila ha sempre affermato che se non fosse per Steffy probabilmente avrebbe avuto un rapporto con Finn ma ha anche ammesso che se non avesse fatto quello che ha fatto, avrebbe certamente avuto dalla sua parte qualche freccia al suo arco. E sino a ora non ne aveva nemmeno una, visto che ha tentato di uccidere la Forrester più e più volte. Ma con questo nuovo gesto e con un colpo di pistola preso per salvarle la vita, le cose potrebbe cambiare e completamente. Insomma Steffy potrebbe decidere di concedere a Sheila un’opportunità per avvicinarsi alla sua famiglia e per avere quella vicinanza al figlio che lei sogna da tempo. E crediamo davvero che possa succedere, con un colpo di scena inaspettato. Siamo anche molto curiosi di sapere come andrà e come avverrà il tutto, consci che una simile scena rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.