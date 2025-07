Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a salvare Steffy da Luna. Ci riuscirà?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Sheila è arrivato alla scuola di Hayes e ha cercato di convincere Luna a non sparare a Steffy. Riuscirà a convincerla a non uccidere la Forrester? Ma vediamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Quello che immaginavamo è davvero successo ma siamo comunque in attesa di scoprire se nelle puntate americane di Beautiful, Sheila riuscirà davvero a salvare Steffy. Negli episodi della Soap andati in onda sulla CBS prima del weekend, la Carter è riuscita ad arrivare alla scuola di Hayes, dove Luna sta tenendo sotto tiro la Forrester. La ragazza è pronta a sparare ma l’arrivo di sua nonna le scombussolerà i piani e chissà come andrà a finire tra loro. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo e cosa vedremo, tra non molto tempo, su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna tiene Steffy sotto tiro

Steffy è in balia di Luna ed è, purtroppo per lei, caduta nel tranello della figlia di suo marito. La Forrester sembra non avere scampo; è sola – di nuovo – con la sua nemica numero 1, spietata e determinata a fargliela pagare per averle impedito di stare accanto a suo padre. La Nozawa ha perso il senno ed è ormai chiaro che la giovane non abbia più alcun controllo delle sue azioni e voglia solo vendetta. Ma Sheila ha capito tutto e potrebbe diventare lei, inaspettatamente, la salvatrice della Forrester. Ma cosa è successo e come la rossa ha capito come si stavano mettendo le cose?

Beautiful Anticipazioni: Sheila capisce che Luna ha Steffy sotto tiro

Sheila si è catapultata a casa di Steffy per avvertirla che Luna ha perso il senno. La Carter è stata costretta a presentarsi nella dimora di suo figlio, nonostante sia stata più volte messa in guardia dal farlo, perché nessuno dei due ragazzi – né Steffy né Finn – rispondono alle sue chiamate o visualizzano i suoi messaggi. La rossa ha quindi dovuto rischiare ma invece che incontrare la Forrester, si è trovata davanti Taylor. La Hayes – dopo qualche insistenza – ha deciso di raccontarle dove sia andata sua figlia e Sheila, vedendo l’origami indovino, ha capito subito che la moglie del suo bambino sta correndo un grande pericolo e che purtroppo è caduta in una trappola, da cui le sarà difficile uscire se lei non farà qualcosa.

Sheila al salvataggio di Steffy, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Sheila si è precipitata alla scuola estiva di Hayes e ha interrotto una conversazione al vetriolo tra Luna e Steffy, nella quale la Nozawa ha candidamente fatto capire alla Forrester di essere pronta a fare fuoco su di lei. La rossa ha frenato sua nipote, pregandola di abbassare l’arma e di lasciare in pace la moglie di suo padre nonché madre del suo fratellastro. Luna non ha però accettato alcun suo consiglio, decisa a procedere con i suoi assurdi e bellicosi piani.

Sheila non ha intenzione di permettere a Luna di fare male a Steffy e farà di tutto per fermare la nipote. Comunque vada la Carter ha dimostrato, per la prima volta, di voler davvero cambiare le cose tra lei, suo figlio e sua nuora, che potrebbe persino convincersi a lasciarle un po’ di spazio nella sua vita, se davvero l’incubo che sta vivendo non la porterà alla morte. Noi siamo abbastanza sicuri che Steffy non morirà ma non escludiamo che possa riportare gravi ferite e un nuovo trauma ma anche che possa finalmente decidere di integrare nella sua famiglia la donna che per anni ha terrorizzato la sua famiglia ma che pare essersi totalmente redenta.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.