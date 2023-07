Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy incinta di Finn e Sheila fuori di prigione? Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo scoprire che Steffy è incinta di Finn. Ma questa novità arriverà mentre Sheila riuscirà a uscire di prigione? Ecco cosa potrebbe succedere nelle trame della Soap.

L’incontro tra Sheila e Finn in prigione potrebbe cambiare tutte le carte in tavola. Nelle prossime puntate di Beautiful, quelle che andranno in onda negli Stati Uniti, la situazione tra Finnegan, Steffy, Liam e Sheila potrebbe diventare veramente bollente. Scopriamo tutte le possibili trame della Soap e cosa potrebbe succedere in quel di Los Angeles.

Anticipazioni Beautiful: Finn decide di aiutare Sheila a uscire di prigione

Vi abbiamo già rivelano che Finn ha ceduto con Sheila e non solo ha risposto al suo abbraccio ma ha anche confessato di aver sempre desiderato di essere stretto dalle braccia della sua vera mamma. Questa novità, scoperta grazie alle anticipazioni americane di Beautiful, ci ha fatto accapponare la pelle e ci fa credere che il buon dottore finirà per tradire la fiducia della moglie, aiutando sua madre a uscire di prigione. Come? Il medico potrebbe fingere che la sua paziente sia in pericolo di vita e che, per questo, non possa restare confinata in un’umida cella e debba essere trasferirla da qualche altra parte, per poterla curare la meglio. Una volta fuori dalla prigione, Sheila potrebbe però escogitare un modo per fuggire e darsela a gambe, lasciando Steffy con un palmo di naso.

Beautiful Anticipazioni: Steffy furiosa con Finn, si riavvicina a Liam

Se Finn davvero aiuterà volontariamente o involontariamente Sheila a uscire di prigione, è chiaro che Steffy non la prenderà per nulla bene. La Forrester potrebbe però non essere contenta neanche del fatto che suo marito sia ancora il medico della Carter e che sia stato chiamato a visitarla. Tra i due potrebbe quindi scoppiare una crisi e Steffy, per consolarsi, potrebbe finire nuovamente nelle braccia di Liam, che ha divorziato da Hope. Si parla ormai da mesi di un possibile ritorno del triangolo amoroso composto dalla Forrester e dai due uomini della sua vita e con la Logan fuorigioco o meglio impegnata con Thomas, le cose potrebbero diventare di più semplice realizzazione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy incinta di Finn?

Sul web circolano però alcuni spoiler su una possibile nuova gravidanza di Steffy. Sappiamo che la sua interprete Jacqueline MacInnes Wood aspetta un bambino davvero e molto presto sarà costretta ad assentarsi dal set, per la maternità. È probabile che in alcune scene che vedremo nelle prossime puntate americane, lo stato interessante dell’attrice si vedrà e come successo già in passato, potrebbe persino essere utilizzato nel copione. Si vocifera infatti che la Forrester potrebbe scoprire di essere incinta di Finn. Ci chiediamo però se, in caso questo dovesse davvero succedere, lo verrà a sapere prima o dopo aver discusso animatamente con suo marito per via di Sheila e se Liam verrà coinvolto in qualche modo. Potrebbe succedere persino che lo Spencer stia vicino alla sua ex moglie, dopo che il bel dottore ha deciso di aiutare sua madre e che sia pronto a fare da padre pure a questo bambino. Sono solo ipotesi ma ci sentiamo di credere che l'arrivo di un figlio per la Wood non passerà inosservata. Come ancora non lo sappiamo ma siamo certi che nuovi scandali e nuovi tradimenti siano all’orizzonte.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.