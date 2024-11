Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy ha vinto la guerra contro Hope?

Anticipazioni TV

Steffy potrebbe finalmente vincere la sua guerra personale contro Hope. Nelle puntate americane di Beautiful il tradimento della piccola Logan è ormai un dato di fatto e la Forrester ha quindi il coltello dalla parte del manico. Si prenderà la sua completa vittoria su di lei? Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap.

Non tutti i tradimenti vengono per nuocere! Per Steffy Forrester il voltafaccia anzi il colpo di stato di Hope e Carter potrebbe essere l’occasione giusta per prendersi la sua vittoria sulla sorellastra e dimostrare a tutti che ha sempre avuto ragione lei. Nelle puntate americane di Beautiful, Brooke ha confessato a Ridge i piani del Walton e di sua figlia e ovviamente il Forrester dovrà correre ai ripari. La sorte del Walton e della sua innamorata è appesa a un filo e qualunque sia la decisione dello stilista nei loro confronti, è certo che Hope Logan non avrà mai più l’appoggio e la stima, né professionale né personale, di tutti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke tradisce Hope!

Vi abbiamo già rivelato il colpo di scena inaspettato accaduto nelle puntate americane di Beautiful. Brooke ha deciso di voltare le spalle a Hope e di correre da Ridge a rivelargli dei piani di sua figlia e di Carter. La Logan non ha potuto tradire il suo compagno, non se in ballo c’è l’azienda di famiglia, creata da Eric, a cui lei è affezionatissima. Insomma la bionda protagonista della Soap ha scelto di prendere le parti della famiglia Forrester, di cui fanno parte tre dei suoi figli. Questa azione avrà delle conseguenze sicuramente pesantissime per la figlia di Deacon e per il Walton e fornirà a Steffy Forrester l’assist per dire a tutti “io ve lo avevo detto!”.

Beautiful: Steffy si prende la sua vittoria definitiva su Hope nelle puntate americane di Beautiful

La decisione di Brooke di mettere Hope in una posizione molto scomoda e la porterà ad affrontare l’ira e lo sdegno dei Forrester. Ma anche sua madre e sua zia non saranno fiere di lei. Sebbene Brooke non sia certo un’anima candida e abbia in passato tentato un colpo di stato contro Stephanie – è ancora negli annali della Soap il momento in cui la Logan voleva il 50% delle quote dell’azienda – non è contenta di vedere sua figlia così tanto sibillina. Sì perché l’errore della ragazza è stato quello di aver tramato alle spalle della sua stessa famiglia o meglio quella in cui sua madre continua a essere considerata, essendo la compagna di Ridge.

Se Hope avesse combattuto per riavere il suo posto e magari avesse costruito un’altra società, rivale alla Forrester, sua madre probabilmente non avrebbe avuto nulla da dire… almeno non a Ridge. Ma la gravità non sta in questo; cuore di mamma Logan ci insegna che alla fine tutto verrà perdonato e che l’amore tra di loro trionferà sempre e comunque. Chi invece si prenderà una bella vittoria personale da questa faccenda, sarà Steffy. Sì perché la moglie di Finn avrà modo di dire a tutti che lei aveva capito da tempo di che pasta fosse Hope e aveva cercato di mettere in guardia tutti dalla sua follia, ottenendo – il più delle volte – l’accusa di avercela con lei solo per via dei loro trascorsi.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: La reputazione di Hope è distrutta. Steffy ha vinto!

Hope e Steffy sono sempre state rivali e ultimamente, nelle puntate americane di Beautiful, il loro rapporto è arrivato a una rottura definitiva. Tutto questo a causa dell’insana attrazione che la Logan ha avuto per Finn. La Forrester non ha più sopportato i colpi di testa della sua sorellastra e si è convinta che la ragazza non fosse più in grado di ragionare come si deve. Insomma per Steffy, Hope ha perso la testa e sembra aver sfoderato il gene Logan.

Il colpo di stato ai danni di Ridge finirà per dare alla figlia di Taylor l’assist per confermare a tutti che lei ha sempre avuto ragione e che era necessario non solo bandire la rampolla di Brooke dall’azienda ma pure controllarla. Insomma la bella bruna riuscirà a dimostrare alla sua famiglia che Hope è una carogna – anche se negli episodi l’ha definitiva con un termine che comincia per “s” – e che, come lei aveva detto, c’era da aspettarsi che prima o poi avrebbe dimostrato di essere la “donnaccia Logan” che è e che è sempre stata!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.