Beautiful Anticipazioni Americane: Colpo di scena. Brooke tradisce Hope e non Ridge!

Brooke ha tradito Hope e non Ridge. Nelle puntate americane di Beautiful è accaduto l'inaspettato. La Logan ha deciso di correre dal Forrester per rivelargli di aver scoperto che sua figlia e Carter stanno tramando per prendere il controllo della sua azienda. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap.

Colpo di scena clamoroso nelle puntate americane di Beautiful. Dopo aver scoperto che sua figlia e Carter hanno deciso di ingannare Ridge e Steffy - e ci sono in parte riusciti - per prendere il controllo della Forrester Creations e vendicarsi di essere stati messi da parte, Brooke ha scelto di non schierarsi dalla parte di sua figlia e di correre a informare Ridge. Una mossa che cambierà, molto probabilmente, il destino del Walton e dalla stessa piccola Logan, e scatenerà completamente l’ira dei Forrester ma potrebbe anche mettere pace tra Brooke e Steffy. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, in onda ora sulla CBS, e cosa succederà prossimamente.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter e Hope hanno tradito i Forrester

Tradimento! E sì, proprio così, Carter ha svelato i suoi piani e lui e Hope hanno messo a segno un colpo gobbo alla Forrester. A fare la mossa definitiva contro i Forrester è stato il Walton, che è riuscito a far firmare a Ridge e a Steffy un documento che lo rende il manager unico della Forrester Creations. Si è trattato di un inganno con i fiocchi, per cui né l’avvocato né Hope stanno dando segni di pentimento. I due ragazzi sono più che mai convinti di aver agito in modo giusto, almeno per loro. Si sono sentiti troppe volte messi da parte e considerati scontati ed è ora che i Forrester paghino per il loro comportamento. Insomma per i due novelli innamorati, Ridge e Steffy meritavano una lezione ed è tempo che la maison di moda cominci un nuovo percorso, più imprenditoriale e meno famigliare con loro alla guida.

Beautiful: Brooke tradisce Hope nelle puntate americane della Soap

Carter ha alzato la testa e ha messo a segno un tradimento con i fiocchi. I suoi sensi di colpa per aver gabbato il suo amico Ridge sono stati leniti da Hope, d’accordo con il Walton sin dall’inizio e desiderosa di tornare a testa alta alla Forrester Creations, dando una sonora lezione a Steffy. Peccato però che i due stiano per affrontare un’amara situazione, molto meno rosea di quella che hanno costruito nelle loro teste. Sì perché Brooke ha scoperto tutti i loro piani e terrorizzata dall’idea che sua figlia stia mettendo in pericolo l’azienda del suo compagno e di Eric ha deciso di correre in ufficio per informare il suo innamorato. La Logan ha dimostrato di essere fedele allo stilista e di essere pronta a schierarsi contro la sua stessa bambina, pur di salvare l’azienda per cui ha lavorato per tanti anni e che appartiene alla famiglia di cui lei si sente parte da diverso tempo.

Ci viene da dire che Brooke ha per una volta ragionato come una Forrester e non come una Logan.

Beautiful Anticipazioni puntate Americane: Hope e Carter rischiano di finire nei guai?

Siamo molto curiosi di sapere come andrà avanti questa storia e per ora sappiamo solo che la reazione di Ridge al tradimento del suo migliore amico e della sua figliastra sarà tremenda. Siamo certi che pure Hope non prenderà bene il voltafaccia di sua madre e si troverà a dover fare i conti con le sue colpe a con la vendetta dei Forrester, che stavolta daranno tutti ragione a Steffy, che da tempo crede che la sua sorellastra abbia perso il senno. Crediamo che persino Katie non riuscirà giustificare l’operato da sua nipote, sebbene abbia tentato più volte di convincere Ridge ad ascoltarla maggiormente e a non cacciarla dalla maison, così come invece ha fatto. Insomma tutti saranno contro Hope Logan e Carter Walton e perdonare non sarà facile. Non sarà però neanche semplice, sicuramente, risolvere la situazione. Sì perché l’avvocato, sentendosi minacciato, potrebbe correre a depositare i documenti che lo dichiarano direttore della Forrester Creations e cacciare i precedenti CEO dall’ormai sua azienda. Non escludiamo però che possa esserci un’inversione di rotta, con Carter pronto a chiedere scusa.

Quello che però più ci intriga è sapere come reagirà Steffy, che sicuramente sarà soddisfatta dal fatto che tutti abbiano la conferma che Hope è una carogna, che non meritava il loro aiuto e che la decisione di cacciarla dalla Forrester, per cui era stata molto criticata e accusata di avere agito solo per scopi personali, alla fine era la cosa giusta da fare. La Forrester potrebbe però cominciare a cambiare idea su Brooke. Sì perché, per la prima volta, la bionda non ha difeso i Logan ma la famiglia del suo compagno e della sua figliastra, voltando alle spalle alla sua bambina. La rampolla di Ridge potrebbe vedere in maniera molto positiva questa mossa e magari cominciare a pensare che la sua matrigna non costituisca più un problema e che la rivalità Logan-Forrester possa davvero avere fine, almeno quella tra lei e la sorella di Donna.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.