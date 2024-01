Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy contro Xander. La Forrester non intende voltare le spalle a Thomas

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha riferito a Finn di non fidarsi di Xander e delle sue folli dichiarazioni su Thomas. La Forrester non può credere che suo fratello sia un assassino e non permetterà all'Avant di muovere folli accuse contro di lui. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy non ha alcuna intenzione di permettere che Xander accusi Thomas di omicidio. La Forrester è stata molto chiara con suo marito: non crederà a una parola dell’Avant e non dovrebbe crederci neanche lui. Finn è però sembrato più dubbioso e saggiamente ha rivelato di volersi guardare le spalle dal cognato. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn sconvolto dalle dichiarazioni di Xander

Il ritorno di Xander potrebbe riaccendere una vecchia questione mai del tutto risolta: la morte di Emma. L’Avant è rientrato in città dopo tanti mesi di esilio e ha subito messo in chiaro di non avere peli sulla lingua e di non aver dimenticato quanto successo con Thomas Forrester. Il destino ha voluto che il ragazzo incontrasse Finn, il cognato dello stilista e che potesse subito mettere in atto la sua rivincita. Il giovane ha invitato il suo dottore a stare attento a suo cognato e gli ha raccontato la questione della Barber, secondo lui uccisa da Thomas. Dichiarazioni che hanno messo in allarme Finn, che è corso immediatamente ad avvertire sua moglie.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy nega che Thomas possa essere un assassino

Finn, come era prevedibile, è corso ad avvertire Steffy che un ragazzo, di nome Xander, va in giro a dire che Thomas è uno spietato assassino. La Forrester ha sgranato gli occhi dalla sorpresa ma anche dallo sdegno, rivelando al marito che il giovane che ha incontrato è un vero e proprio bugiardo e che era coinvolto nel rapimento di Beth, tanto quanto Zoe. La ragazza è stata molto chiara con il consorte: non deve fidarsi di Xander, che sicuramente vuole vendetta nei confronti di Thomas, a causa del quale è stato cacciato dalla Forrester Creations ma anche dalla città.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn starà in guardia da Thomas!

Steffy non crede che Thomas sia un assassino ma ha ammesso che suo fratello, nel periodo del rapimento di Beth, non era in sé. La ragazza ha confidato al marito di guardarsi le spalle da Xander ma Finn sembra più che altro deciso a stare in guardia da suo cognato, che sa essere pericoloso. Lui e Steffy hanno promesso di stare in allerta e di valutare il comportamento dello stilista, che ora sembra sì sereno ma che potrebbe scoppiare da un momento all’altro, esattamente come successo anni fa. Steffy ha dichiarato di aver paura che suo fratello perda la testa per via di Hope e dei suoi sentimenti ancora non molto chiari per lui.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.