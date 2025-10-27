Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy, Bill ed Electra pronti alla vendetta contro Luna, ecco come

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un piano di vendetta con i fiocchi. A organizzarlo potrebbero essere Steffy e Bill, con la complicità di Electra, spinta a un gesto estremo pur di tenere Luna lontana da Will.

Luna potrebbe farla franca e uscire di prigione grazie all’aiuto di Will e di Finn ma nelle prossime puntate americane di Beautiful, la Nozawa potrebbe doversela vedere con una vendetta con i fiocchi, organizzata da Steffy e Bill, con la complicità – necessaria e letale – di Electra. Ma cosa potrebbe accadere e di che rivincita stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ha incastrato Will ma…

Luna è incinta e questo ha cambiato molte cose nelle puntate americane di Beautiful. Sì perché, ammettiamolo, quando ci sono di mezzo dei bambini, i protagonisti della Soap sono pronti a sacrificare i loro amori per stare accanto alle donne (o agli uomini) genitori dei propri figli. Scelte ammirevoli da una parte ma dall’altra folli, soprattutto se le madri sono delle assassine come Luna. La Nozawa ha giocato sporchissimo, anche più di sua nonna Sheila e stando alle sue ultime mosse, presto riuscirà pure a impietosire gli Spencer e magari – anzi molto probabilmente – suo padre Finn, che correrà da lei dopo aver scoperto che è vittima della violenza delle sue compagne di cella. Insomma la ragazza si è quasi assicurata la carta “uscita gratis dalla prigione” ma non ha ancora fatto i conti con Bill, Steffy ed Elettra.

Beautiful: Bill, Steffy ed Electra organizzano un piano per fermare Luna?

Luna uscirà di prigione, è molto probabile ma è anche sicuro che Steffy, Bill ed Electra non permetteranno alla Nozawa di averla vinta. Tutti e tre hanno un conto in sospeso con la criminale e non si faranno di certo scrupolo di fargliela pagare. Ma come? Abbiamo una teoria anzi più di una. La prima è che Steffy e Bill spingeranno Electra a fare in modo che Will si senta legato a lei per sempre. I due potrebbero suggerire alla Forrester di rimanere pure lei incinta e levare il sorriso da prima donna dal viso della figlia di Poppy, facendole capire che a casa Spencer sta per arrivare un erede ben più desiderato di quello che sta aspettando lei. Potrebbe persino essere Electra stessa a suggerire a sua cugina e al suo futuro suocero questa idea o comunque metterla in piedi senza avvertirli prima e avere poi il loro supporto. La nipote di Ivy potrebbe capire di avere solo questa chance per non farsi più mettere i piedi in testa dall’assassina di Tom e Hollis e farle capire chi comanda.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Bill spietati contro Luna, questo è sicuro

Quel che è certo è che Bill e Steffy faranno di tutto per fermare Luna ed è probabile che lo Spencer cerchi, in qualche modo, di far abortire la ragazza o comunque di prendere in custodia il figlio che porta in grembo. Steffy potrebbe non essere poi così tanto d’accordo con lui, visto che si tratterebbe di un nipotino di Finn.

La Forrester potrebbe però vedere in questa nascita la soluzione a tutti i suoi problemi. Ci spieghiamo meglio. Il suo consorte ha più volte dichiarato di voler recuperare il tempo perduto con la figlia e con la sua vera madre. Potendo fare il nonno realizzerebbe questo desiderio e chissà, magari riuscirà persino ad accettare sua figlia in carcere e fuori dai giochi per sempre. Insomma Steffy potrebbe allearsi con Bill sia per aiutare il magnate a provocare un aborto sia per convincerlo a lasciare che sia suo marito a prendersi cura del piccolo in arrivo, ovviamente assicurandosi che Luna Nozawa passi la sua vita in cella o magari finisca pure sottoterra!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.