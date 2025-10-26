Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ha in mano la carta vincente per uscire di prigione. Will ci cascherà?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Luna è in prigione ma la ragazza ha già escogitato un modo - e pensa che funzionerà - per uscire dalla cella e tornare dal suo Will. Lo Spencer ci cascherà? Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Luna potrebbe aver trovato il modo per farla franca un’altra volta anzi proprio una carta vincente per uscire di prigione. Nelle puntate americane di Beautiful la Nozawa è finita in carcere ma ha già escogitato un piano per impietosire Will e convincere il giovane a portarla via perché no, magari cominciare una vita insieme a Villa Spencer. Ma cos’ha in mente la criminale e qual è questa mossa che pare destinata a cambiare la sua sorte? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna in prigione grazie a Electra

Facciamo un passo indietro utile per fare un recap e per capire meglio cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful. Mentre in Italia Luna è ancora buona – anche se deve rivelare a RJ della sua notte d’amore con Zende – negli USA si è guadagnata il titolo di peggior cattiva dell’anno e la sua attrice ha vinto l’Emmy per la sua interpretazione.

E la sua cattiveria l’ha portata prima a diventare un’assassina e poi ad abusare di Will, con il chiaro intento di rimanere incinta e di guadagnare di diritto il cognome Spencer, portando in grembo e diventando la madre di uno di loro. Un programma che non si è verificato (almeno non sino a ora) e che l’ha messa contro Electra Forrester, che l’ha denunciata e fatta finire in prigione, prima che Steffy tornasse e scoprisse che la sua figliastra è ancora viva. Luna è in manette, chiusa in cella senza che nessuno simpatizzi per lei, nemmeno Sheila, al momento troppo impegnata a riconquistare Deacon per preoccuparsi di cosa le stia succedendo. Ma le cose, come vi abbiamo detto all’inizio di questo articolo, potrebbero cambiare.

Beautiful: Luna ha una nuova uscita gratis di prigione?

Luna non vuole rimanere in prigione ma sa perfettamente che stavolta Bill non l’aiuterà. Lo Spencer glielo ha detto chiaro e pure Steffy, che è “andata a trovarla”, ha ribadito di non voler avere più pietà per lei. La Nozawa ha dovuto quindi ingegnarsi in altro modo e ha deciso di avvalersi della sua compagna di cella, che già una volta le era stata utile al suo scopo. La ragazza si è fatta picchiare, chiedendo espressamente che non venisse colpita la sua pancia, per poi farsi trasferire in infermeria e far chiamare Will. E purtroppo lo Spencer invece che negarsi, ha deciso di raggiungerla in prigione.

Will cadrà (di nuovo) nel tranello di Luna? Ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Luna ha fatto bene i suoi conti e Will è arrivato davvero in prigione, come lei aveva previsto. Una mossa molto poco astuta da parte del ragazzo, che si è sentito in dovere di andare per via del bambino che la ragazza porta in grembo. Ma questo potrebbe costare molto caro al ragazzo. Sì perché la Nozawa non solo lo ha pregato di portarla via da là – dove sarà sicuramente di nuovo picchiata – ma si è pure illusa che lo Spencer abbia a cuore la sua incolumità. E si sa che Luna si appiglia a qualunque cosa pur di convincersi di aver finalmente raggiunto i suoi obiettivi.

Insomma con questa mossa Will ha finito per mettersi in grandissimi guai e sta facendo credere di avere un minimo interesse per la Nozawa. Ma potrebbe fare molto peggio. Sì perché potrebbe persino arrivare a chiedere che la giovane venga trasferita in un posto più sicuro e chiedere aiuto a Finn, che potrebbe – a sua volta – sostenere la figliastra e mettersi contro Steffy. Le cose si complicano? Sì moltissimo e ne vedremo delle belle!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.