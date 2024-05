Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila torna in pista... ma per seminare il terrore?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila si sta divertendo un mondo a terrorizzare e persone con la sua "resurrezione". Deacon e Finn sembrano felici che lei sia così serena ma la Carter nasconde un doppio fine? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila Carter è tornata e sta per mostrarsi a tutta la famiglia Forrester. Deacon e Finn l’hanno ritrovata e sono felici che sia ancora viva ma soprattutto sono convinti che si sia redenta e che sia destinata a una nuova vita e a una nuova avventura matrimoniale, in veste di signora Sharpe. Eppure c’è qualcosa che non torna nella storia del suo rapimento ma soprattutto nei suoi occhi, sempre sibillini. Sheila è pronta a tornare in pista ma visto quanto ha combinato a Li – e ora ve lo racconteremo – siamo sempre più convinti che seminerà il terrore.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila si prende gioco di Li

Finn e Deacon hanno ritrovato Sheila, viva e vegeta. I due uomini sono felicissimi che la Carter sia in salute e ancora tra loro mentre Steffy, che ha da poco scoperto di non aver ucciso sua suocera, non è per nulla contenta di questa novità. La Forrester è certa che la rossa non sia cambiata e redenta come crede suo marito ed è anzi sicura che presto tornerà a seminare il terrore. Noi siamo d’accordo con lei e a farci capire che nulla sembra cambiato, ci è bastato l’incontro tra Sheila e Li, le due madri del dottor Finnegan.

Negli episodi di Beautiful andati in onda negli scorsi giorni sulla CBS, negli Stati Uniti, Deacon ha portato Sheila in ospedale per accertamenti. La Carter si è molto divertita a prendersi gioco di Li, il medico di turno che la doveva visitare, lasciando intendere di volersi divertire sia con lei che con chiunque sia destinato a rimanere sconvolto dalla sua “resurrezione”. La rossa si è nascosta sotto le lenzuola del lettino dove era sdraiata ed è comparsa con un cucù malefico, davanti agli occhi esterrefatti e terrorizzati della dottoressa Nozawa.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li promette di eliminare Sheila e lei si diverte

L’incontro tra Sheila e Li è stato sconvolgente. Mentre la Carter si stava divertendo a vedere lo sguardo terrorizzato dell’altra madre di Finn, la dottoressa ha perso il controllo delle sue azioni e noncurante dell’essere in servizio in ospedale, si è messa a urlare. Solo l’intervento di Deacon e di alcuni colleghi del medico, hanno impedito alla Nozawa di gettarsi addosso alla sua nemica e di farle del male.

Sheila non è rimasta per nulla sconvolta da quanto successo e nemmeno delle minacce di morte che Li le ha rivolto, promettendo di fare giustizia molto presto. La Carter è rimasta a guardarla con un ghigno malefico dipinto in faccia, che ha lasciato e lascia poco all’immaginazione. Insomma siamo certi che la soddisfazione con cui la criminale ha osservato la perdita di controllo della sua rivale, è simbolo di quanto non sia per nulla cambiata e anzi goda di seminare ancora il panico.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Nessuna redenzione per Sheila?

I fan americani di Beautiful hanno già espresso pubblicamente la loro perplessità davanti al cambiamento di Sheila e sono certi che per la rossa non ci sia possibilità di redenzione. E sembra proprio che sia così. Secondo un’indagine svolta sul web – sui siti statunitensi dedicati alla Soap – è emerso che il personaggio di Sheila Carter non sia stato ideato per diventare buono. E no, l’ex moglie di Eric è stata creata per essere un villain e per seminare per sempre il panico. E se così fosse e se dietro alla sua “resurrezione” ci fosse davvero un piano malefico come pensiamo, Finn avrà una doccia gelata in arrivo, che lo lascerà senza niente e senza l’amore di Steffy, che ha tentato per anni di metterlo in guardia dalla donna che ora ha cominciato a chiamare “mamma”.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.