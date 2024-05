Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila Carter è davvero cambiata? Il dubbio si insinua tra i fan della Soap

Anticipazioni TV

Sheila è sinceramente cambiata? Dopo le ultime puntate di Beautiful, andate in onda negli Stati Uniti, i fan americani della Soap hanno dichiaro di non essere per nulla convinti della redenzione della Carter. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Il ritrovamento di Sheila viva e vegeta ha scosso le trame di Beautiful ma a rendere il tutto ancora ancora più surreale e strano, è l’idea che Sheila sia cambiata e che abbia addirittura tentato di salvare Steffy e i bambini dalla furia di Sugar. Eppure come ci rivelano le Anticipazioni Americane della nostra Soap su Canale5, Finn e Deacon ne sono certi e pure Hope sembra essersi assuefatta a questa idea o meglio non è andata fuori di testa quando il suo amico le ha rivelato di voler recuperare il rapporto con sua madre, di volerla nella sua vita e di essere certo di convincere Steffy. Noi siamo sicuri che la Forrester non riuscirà a perdonare la pazza criminale che le ha reso la vita difficile per anni e che ancora potrebbe farlo ma siamo anche piuttosto convinti che la rossa non si sia davvero redenta e che nasconda una verità ben più inquietante di quanto si possa immaginare.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy non perdonerà Sheila

Finn ha rivelato a Steffy che Sheila è viva e le ha pure fatto capire di voler costruire un rapporto con lei, tenendola accanto nella loro vita. Una prospettiva che ha fatto gelare la Forrester e che, molto presto, finirà per separarli. Sì perché il matrimonio tra la figlia di Ridge e il bel dottore è ormai in crisi e forse addirittura al capolinea. Qualunque sia il futuro romantico di Steffy siamo assolutamente certi che la giovane non crederà nemmeno per un momento che sua suocera sia cambiata e non potrà mai e poi mai perdonarla.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila è davvero cambiata?

Sheila ha raccontato a Finn e a Deacon di come abbia combattuto per impedire a Sugar di fare del male a Steffy. I due uomini le hanno creduto e lo Sharpe le ha pure chiesto di sposarlo il prima possibile, per diventare finalmente una famiglia unita e felice. Ma le cose non tornano. La Carter ha davvero dovuto soccombere alla donna che per anni ha tenuto sotto scacco e che ha persino plagiato a farsi una plastica al viso per somigliarle? Sembra piuttosto assurdo ed è molto strano che un personaggio come quello della rossa sia destinato a diventare un buono della Soap.

A confermare i dubbi dei fan – e i nostri – sono bastate alcune scene delle ultime puntate di Beautiful, andate in onda negli Stati Uniti. Nella fattispecie a insospettire sarebbe stato il comportamento della donna e il suo ghigno malefico sotto le lenzuola del letto d’ospedale, dove si è sdraiata in attesa di essere visitata da Li, l’altra sua acerrima nemica e madre adottiva del suo John.

Sheila si è presa gioco di Li e non ha di certo mostrato segni di ravvedimento, anzi di chiara sfida, nei confronti della donna che ha tentato di far fuori, facendole avere un incidente d’auto. La malefica espressione della rossa è riapparsa sul suo volto, poco dopo aver siglato la sua promessa di diventare la moglie devota e felice di Deacon Sharpe.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila ha inventato tutto?

Quello che è certo è che qualcuno sia morto nella notte buia e tempestosa in cui Steffy ha agito per legittima difesa. Probabilmente il cadavere poi incenerito era davvero quello di Sugar ma abbiamo il dubbio che sia stata proprio lei, di sua sponte, ad attaccare la Forrester. Abbiamo il sospetto che Sheila abbia orchestrato uno dei suoi piani malefici, per ottenere l’appoggio e l’amore di Finn e separarlo per sempre da sua moglie. Una trama degna di lei, che potrebbe portarla persino a convolare a nozze con Deacon e ad avere finalmente quello che ha sempre voluto: una casa, un marito, un figlio vicino e una vita senza più problemi.

Desideri più che legittimi se però non sono raggiunti con inganni, assassini e doppie facce, come è solita fare Sheila. Speriamo di sbagliarci e che le nostre supposizioni – che sono concordi con i pensieri dei fan americani della Soap, certi che Sheila sia sempre malefica – non corrispondano a verità. La conferma l’avremo solo tra qualche giorno o persino mese e attendiamo con trepidazione di conoscere la verità sulla resurrezione della rossa, che fa persino concorrenza a quelle di Taylor.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.