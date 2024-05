Beautiful Anticipazioni Americane: Doccia gelata in arrivo per Finn. Per lui sarà troppo tardi!

Anticipazioni TV

Finn potrebbe presto essere travolto da una verità sconvolgente e inaspettata. Nelle prossime puntate americane di Beautiful il bel dottore, dopo aver lasciato Steffy e aver sostenuto la tesi che sua madre Sheila sia cambiata, potrebbe scoprire di essere stato ingannato. Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi.

Finn potrebbe presto pentirsi amaramente delle sue scelte. Nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti, il bel dottore non smette di ribadire a Steffy di essere certo che sua madre Sheila sia cambiata e sia meritevole di avere un’altra chance. Il medico finirà per far innervosire sua moglie, che invece non ne vuole sapere di accogliere la malefica rossa in casa sua, e presto tutto questo potrebbe trasformarsi in una crisi matrimoniale senza via d’uscita. Ma Finnegan, solo e ormai lontano dalla sua amata consorte, potrebbe rendersi conto di aver fatto un grosso errore nel dar fiducia alla sua mamma naturale, scoprendo tutti i suoi segreti e i suoi inganni. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn e Steffy al capolinea

Steffy ha scoperto che Sheila è viva e per lei è ricominciato un incubo. A peggiorare la situazione, questa volta, ci si è messo Finn, che le ha dichiarato la sua intenzione di dare alla madre naturale una chance per stargli accanto. La Forrester ha scoperto, con suo grande rammarico, che il marito si è lasciato convincere dalla rossa e ha cominciato a credere che la Carter sia davvero cambiata e abbia persino cercato di proteggere Steffy e i bambini. La figlia di Ridge non può credere e mai lo farà, che la sua nemica numero 1 si sia redenta e abbia voltato pagina ma penserà sempre che abbia ingannato tutti. Peccato che il suo consorte non sia in grado di pensarla come lei e finirà per mettere in crisi il loro matrimonio, portandolo al capolinea.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila canta vittoria

Con Sheila viva e di nuovo tra i piedi, Steffy e Finn potrebbero arrivare al capolinea. La Forrester – ne siamo sicuri – non riuscirà a perdonare la Carter per il male che ha fatto alla sua famiglia e sicuramente imporrà al consorte un aut aut: o lei o sua madre. Il bel medico potrebbe decidere di stare accanto alla sua mamma, non capendo come sua moglie possa voltare le spalle a una donna che ha dimostrato – secondo lui – di essere cambiata e di essersi redenta.

Che Finn e Steffy si lascino o meno, Sheila canterà vittoria soprattutto quando suo figlio continuerà a volerle stare accanto e a voler costruire un rapporto con lei. Ma le cose potrebbero cambiare improvvisamente.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn scopre che Sheila lo ha imbrogliato?

Finn e Steffy potrebbero lasciarsi definitivamente. Usiamo il condizionale perché speriamo ancora che il bel dottorino capisca che Steffy mai e poi mai potrebbe dimenticare quello che ha fatto Sheila e perdonarla per tutti i crimini. La Forrester, ne siamo certi, non sopporterà più il comportamento del marito e probabilmente, come abbiamo già ipotizzato, potrebbe dargli il ben servito. Finn sarebbe quindi costretto a cominciare una vita lontano dalla sua famiglia ma vicino alla sua mamma naturale. Ma il ragazzo, proprio frequentando la Carter, potrebbe scoprire di essere stato ingannato dalla donna che lo ha messo al mondo e che ha fatto di tutto per separarlo da sua moglie, unico vero ostacolo allo stare insieme.

Finnegan potrebbe quindi venire a conoscenza del piano di sua madre, atto a eliminare Steffy convincendo Sugar a macchiarsi le mani per lei e a farsi ritrovare nell’edificio abbandonato - proprio come è successo - e a tirare fuori un alibi di ferro. Per lui sarebbe una scoperta sconcertante, da lasciarlo con la bocca aperta ma ora senza più alcuna possibilità di ritornare indietro sui suoi passi. Sì perché Steffy sarebbe talmente tanto furiosa da non permettergli di riavvicinarsi alla sua famiglia, neanche vedendolo in ginocchio. Le nostre, lo ribadiamo, sono solo idee e ipotesi ma non possiamo escludere che possa realizzarsi una simile trama nelle prossime puntate americane di Beautiful.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.