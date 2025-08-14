Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila scopre che Luna è viva. Lo dirà a Finn?

Anticipazioni TV

Sheila ha scoperto tutto. Li sta nascondendo Luna, che è ancora viva e vegeta. Per la Carter è un mix di felicità e dubbi: dovrà informare Finn o tenere per sé quello di cui è venuta a conoscenza? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

È tempo di verità svelate nelle puntate americane di Beautiful e per Sheila è anche il momento di tirare un sospiro di sollievo. La Carter ha scoperto che Luna è ancora viva e che Li ha ingannato tutti facendo credere alla famiglia che per la ragazza fosse giunta l’ora di andarsene. La rossa è rimasta felicemente stupita della sua scoperta ma due domande hanno cominciato a tormentarla: perché la dottoressa ha mentito e salvato Luna e dovrà dirlo a Finn? Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: L’intuito di Sheila non sbaglia mai

Sheila Carter è una donna dal grande intuito, peccato che nel tempo l’abbia usato solo per i suoi terribili scopi. Ora però potrebbe dimostrare, ancora di più, di aver capito i suoi sbagli e potrebbe finalmente agire per il bene della sua famiglia. Tutto questo potrebbe accadere nelle prossime settimane, dopo che Sheila ha intuito che Li mentiva e che, qualcosa bolliva in pentola. Nonostante sia la dottoressa che Deacon le dicessero di mettersi l’anima in pace e di non pensare più a Luna, la rossa non si è data pace. Decisa a scoprire dove fossero sepolti i resti della sua nipotina, ha tampinato la madre adottiva di Finn, scoprendo il grande segreto: Luna è viva ed è sotto le cure di sua nonna.

Sheila scopre che Luna è viva nelle puntate americane di Beautiful

Sheila ha intuito che Li mentisse e ha deciso di vederci chiaro nella faccenda, senza ascoltare – nemmeno per un minuto – i consigli di Deacon, convinto che sua moglie dovesse farsi una ragione, il prima possibile, della morte di sua nipote. La rossa non ha però mai avuto intenzione di piangere la sua nipotina senza un posto dove farlo e le è sembrato piuttosto strano che Li non volesse dirle dov’erano stati sepolti i resti della giovinetta. E visto che dalla dottoressa non ha ottenuto nulla, ha deciso di fare una capatina in ospedale per trovare le risposte che cercava. E là si è imbattuta in Li e ha scoperto delle prescrizioni mediche – degli oppiacei – che le hanno fatto drizzare le orecchie. Determinata a scoprire tutto quello che la donna sta evidentemente nascondendo, si è recata a casa sua vi è entrata con la forza e, in una delle stanze, nascosta dietro una tenda, ha trovato Luna, in coma ma viva!

Beautiful Anticipazioni: Sheila rivelerà a Finn che Luna è viva?

Sheila è rimasta senza parole: Li ha nascosto a tutti che Luna è viva. Non è la prima volta che la dottoressa fa una cosa del genere; la Carter ricorda ancora quando, in un modo abbastanza simile, scoprì che Finn non era morto e che era stato portato via da sua madre per allontanarlo dai Forrester. E anche stavolta è successa la stessa identica cosa! Ma se anni prima la Carter aveva capito il motivo che aveva spinto la dottoressa a muoversi in questo modo, ora proprio non ne capisce il motivo. Perché Li, che ha sempre “odiato” la nipotina, anche quando la credeva solo figlia di sua sorella, ha voluto allontanarla da tutti, persino dalla giustizia? È chiaro che la donna abbia qualcosa in mente e che voglia occuparsi della ragazza quanto lei.

Sheila e Li cominceranno a credere di avere un obiettivo in comune ma la Carter si interrogherà su un altro punto importante: dovrà informare Finn? Potrebbe essere necessario raccontare ogni cosa a suo figlio, in virtù del fatto che Steffy – dopo anni – le ha mostrato di aver messo da parte l’astio per lei. Ci spieghiamo meglio: Sheila è stata felice di scoprire che Luna è viva e vegeta e che ha solo bisogno di cure adatte per riprendersi e sa anche che la ragazza ha bisogno di aiuto; ma come ha già rivelato non crede che lei debba ancora seminare il panico e nascondere a Finn e Steffy la verità, equivarrebbe a rendersi complice di una bugia esplosiva, che farà sicuramente infuriare la Forrester (così come suo marito) e che rovinerebbe le sue ultime conquiste con lei. La figlia di Ridge si è dimostrata, dopo tanto tempo, pronta a un confronto e magari a un cambiamento e se lei le mentisse proprio ora, le cose tornerebbero ad andare male.

Sheila si domanderà per giorni, sicuramente, sul da farsi e in lei passerà anche il pensiero di allontanare Luna dalla città, aiutando Li a occuparsi di lei – a distanza – senza mai e poi mai dire a nessuno la verità. Ma a Luna basterà avere le sue nonne accanto? Probabilmente no e quando si sveglierà è certo che vorrà vedere suo padre e che dovrà pure scontare la pena che, grazie a Bill, non ha ancora portato a termine. Insomma la situazione si è fatta più complicata del previsto e non solo per Steffy Forrester ma anche per la stessa Sheila Carter, ora più che mai a un bivio.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.