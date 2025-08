Beautiful Anticipazioni Americane: Finn e Sheila all'attacco, nessun segreto è al sicuro con loro!

Anticipazioni TV

Finn e Sheila sono in allerta e sono convinti che sia Grace che Li nascondano qualcosa. Madre e figlio scopriranno i segreti che la Buckingham e la Nozawa nascondono? Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap in onda sulla CBS e presto su Canale5.

Segreti e bugie continuano ad aleggiare nelle puntate americane di Beautiful. Lasciamo per un momento il viaggio italiano di Brooke, Ridge, Eric e Nick e torniamo a Los Angeles per occuparci dei misteri che stanno tormentando sia Finn che Sheila. Il dottore non riesce a capire come un tumore così complesso come quello di Liam sia potuto guarire con un’operazione abbastanza veloce e con pochissimi punti in testa mentre la Carter non comprende come mai la Nozawa non voglia dirle dove abbia seppellito Luna e la cosa la sta innervosendo. Madre e figlio sono pronti a scoprire cosa bolle in pentola perché, è ormai sicuro sia per noi che per loro, che la verità non è stata raccontata. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo negli episodi della Soap, in arrivo prossimamente su Canale5.

Beautiful Puntate Americane, ecco il punto della situazione

In Italia assistiamo alla pausa estiva di Beautiful ma le novità continuano ad arrivare e questo grazie alle anticipazioni americane. La Soap prosegue la sua messa in onda sulla CBS e siamo arrivati quasi a un punto di volta. Da una parte ci sono Ridge, Brooke, Eric e Nick in Italia – con tutti i problemi che stanno sorgendo a Napoli e Capri – mentre dall’altra ci sono Finn e Sheila, a Los Angeles, che non credono minimamente che Grace e Li abbiano detto la verità. I due pensano che le due dottoresse abbiano mentito e che una nasconda cosa è successo veramente a Liam – che potrebbe non essere mai stato malato – mentre l’altra nasconda un corpo… vivo! La Carter non capisce perché la Nozawa non le abbia detto dove è sepolta Luna e visto che Li è recidiva su questo argomento, la rossa ha cominciato ad avere un grande sospetto. Analizziamo nel dettaglio le due situazioni.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn sospetta che Grace stia mentendo su Liam

Partiamo da Finn e dai suoi sospetti su Grace. Liam è guarito da un male ritenuto sino a poco tempo fa incurabile. Il ragazzo si è rimesso in sesto velocemente e ora passa la sua convalescenza a casa di suo padre. Lo Spencer pare stia benissimo, qualcosa di molto ma molto strano visto la sua condizione. A rendere sospettoso Finn è stato l’atteggiamento di Grace. La dottoressa ha portato via il rampollo di Bill, lo ha sottoposto a un intervento in una clinica privata senza dire nulla ma soprattutto si rifiuta di spiegare a lui e a Bridget come abbia fatto a salvare il ragazzo così rapidamente e soprattutto che tecnica abbia usato per fare tre buchini in testa. Il dottor Finnegan è molto perplesso e se non fosse stato per il comportamento strano della sua collega – quindi se avesse avuto spiegazioni – non avrebbe mai messo in dubbio nulla. Del resto lui è il dottore dei miracoli e non potrebbe mai escludere che veramente la Buckingham possa aver guarito Liam così velocemente. Il problema è che la donna non parla e a Finn questa cosa puzza, così come a Bridget. I due non mollano la presa e sarà proprio il consorte della Forrester a volerci vedere più chiaro. Le sue indagini sono già partite e il segreto è in pericolo.

Sheila vuole scoprire dov’è Luna nelle puntate americane di Beautiful

Altro mistero da risolvere è quello di cui si sta occupando Sheila. La Carter sembra l’unica triste per la morte di Luna e la sola che vuole sapere cosa sia successo alla nipotina. La rossa ha cercato di parlarne con Li ma soprattutto ha tentato di sapere perché la cerimonia funebre è stata così veloce ma anche perché nessuno le ha detto dove sia sepolta la ragazza. La dottoressa Nozawa, l’unica a cui ha potuto chiedere, ha eluso le sue domande e la cosa ha lasciato un grande punto di domanda in testa alla rossa. Possibile che nemmeno questa informazione lei possa sapere? Perché tanto mistero? Sheila si è convinta che ci sia qualcosa sotto e in effetti ha ragione, dato che Luna è viva che sua nonna paterna – quella adottiva – la stia tenendo nascosta con l’intento di occuparsi di lei personalmente, per amarla come nessuno ha fatto. Ma Sheila Carter non vuole essere da meno e visto che Li ha già fatto un’azione simile – quando ha nascosto Finn a tutti facendolo credere morto – la moglie di Deacon ha cominciato a interrogarsi su cosa stia combinando l’altra madre di suo figlio. Il suo sesto senso si è già attivato e questo la porterà a voler sapere di più e a tener d’occhio il medico, che ha preso un’aspettativa per dedicarsi alla sua paziente molto speciale.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.