Beautiful Anticipazioni Americane: Finn torna a casa da Steffy ma il fantasma di Sheila lo tormenta

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha deciso di tornare a casa da Steffy ma stare nel posto dove è morta sua madre non sarà per nulla semplice. Il fantasma di Sheila comincerà a tormentarlo. Scopriamo cosa sta succedendo nella Soap di Canale5.

Per Finn e Steffy si è riaccesa la speranza. Il bel dottore, ora particolarmente sconvolto dagli eventi, ha deciso di tornare a casa da sua moglie, per rassicurarla di non pensare che lei sia un’assassina e di non incolparla della morte di Sheila. Il medico ha voluto salvare il matrimonio con la Forrester, forse spinto a farlo dalle minacce di Liam, pronto a tornare in campo e approfittare del loro momento di debolezza, per riprendersi la sua ex moglie. Ma il rientro nel posto dove la Carter è morta, sebbene sia stato ripulito, non sarà per nulla semplice e Finn comincerà a sentire la presenza della sua madre naturale, come fosse un fantasma.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn torna a casa da Steffy

Finn è passato alle minacce ed è stata tutta colpa di Liam. Lo Spencer gli ha fatto capire, senza minimi termini, di avere intenzione di ritornare alla carica con Steffy se il bel dottor lascerà che la ragazza soffra per colpa sua e la lascerà da sola. Punto nel vivo e deciso a non lasciare che il figlio di Bill approfitti di questo momento di debolezza e allontanamento, Finnegan ha deciso di tornare a casa dalla moglie, chiarendo – per quanto possibile – la loro situazione. Il medico ha rivelato alla consorte di non avercela con lei e di non voler in nessuno modo accusarla di essere un’assassina ma non è comunque facile pensare che sua madre naturale, colei che aveva sempre pensato di conoscere prima o poi, possa essere morta. Finn ha però promesso a Steffy di tornare a casa con lei e di provare ad andare avanti insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn tormentato dal fantasma di Sheila

Finn è tornato a casa con Steffy ma la sua permanenza non è stata sin da subito facile. Nonostante tutta la buona volontà di salvare il loro matrimonio e di non farsi condizionare da quanto successo, il medico ha cominciato ad avere le allucinazioni. Finnegan ha iniziato non solo a sognare la Carter ma ha persino sentito la sua voce, al suo risveglio. Per il dottore non è però finita qui. Nel corso delle prossime puntate riuscirà persino a vedere il fantasma della rossa, tornato da lui per parlargli.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila pronta a tornare

I dubbi che Sheila non sia davvero morta continuano a tormentarci e ora la cosa si fa più che mai inquietante. Finn comincerà a vedere il fantasma di Sheila non solo nei suoi sogni e ne sentirà pure la voce. Il ragazzo ne sarà tormentato e arriverà persino a pensare di aver perso la testa. Si fa largo in noi l’ipotesi che tutto questo faccia parte di un piano di Sheila e che la donna possa davvero aver finto la sua morte per portare sull’orlo della pazzia il figlio e per fargli commettere qualche imprudenza anzi addirittura qualche pazzia. E se questo dovesse succedere, gli scenari potrebbero essere molteplici. Da una Steffy che uccide Finn a un Thomas, completamente di nuovo pazzo, alla ricerca della rediviva rossa e pronto a tutto per stanarla e farla fuori.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.