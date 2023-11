Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge mente a Eric per tentare di salvarlo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge, vincitore della sfilata di moda, ha mentito al padre, per aiutarlo a guarire. Ma sarà sufficiente? Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda in America e cosa vedremo su Canale5.

La malattia di Eric non è più un segreto e per la famiglia Forrester, ora al corrente di tutto, è stata una brutta sorpresa. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge ha quindi deciso di fare una grande rinuncia per amore del padre e ha scelto di lasciare a lui la vittoria della loro sfida. Ma questo gesto basterà ad aiutare il capostipite del gruppo degli stilisti?

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge pronto ad aiutare Eric

RJ ha confessato a Ridge che Eric sta morendo e che gli rimangono solo sei mesi di vita o poco più. Questa notizia ha sconvolto lo stilista ma gli ha anche permesso di capire per quale ragione suo padre ha voluto dichiarargli guerra e ripristinare la sua leadership sull’azienda. Ridge ha quindi preso una decisione che potrebbe aiutare il suo amato genitore, ormai allo stremo delle forze.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge finge di aver perso la sfida

La sfida tra i Forrester si è conclusa e le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il vincitore della sfilata è Ridge. Carter ha confermato al Forrester che la sua collezione è stata un successo e che è addirittura andata sold out. Una notizia che non è stata e non verrà però festeggiata, viste le condizioni di salute di Eric. Lo stilista vittorioso ha deciso di dire una bugia al padre e di fargli credere che a portare a casa la vittoria sia stato lui, unico vero leader ispiratore della Forrester Creations.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: La bugia di Ridge aiuterà Eric

Ridge ha detto una bugia a Eric a fin di bene. Capito quanto suo padre abbia sofferto in questi mesi e quanta tensione ci sia in lui, lo stilista ha deciso di rinunciare alla sua vittoria e dare invece al padre l’idea di essere ancora un vincente. Una menzogna che Ridge spera possa aiutare il suo papà a rinvigorirsi, a trovare la forza di lottare contro la sua malattia e magari anche di vincerla. C’è però da chiedersi se Eric scoprirà presto di essere stato imbrogliato e se si infurierà con suo figlio per averlo bluffato. Sappiamo che l’orgoglio del Forrester senior è piuttosto forte e di certo non ci stupiremmo se non prendesse per nulla bene questa situazione.

Potrebbe però succedere anche che non lo venga mai a scoprire e che continui a vivere nell’illusione di aver dato una bella lezione al figlio. Quello che è sicuro è che Ridge si è sicuramente pentito per aver messo da parte il padre e per averlo fatto sentire un vecchio. Da qui il suo tentativo di fare ammenda e di dimostrargli, forse per l’ultima volta, quanto lo stimi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.