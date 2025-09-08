Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge in crisi, deve stare con Taylor o tornare da Brooke?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Ridge è in crisi più che mai. Il ritorno di Thomas e la sua confessione hanno reso difficili le cose per il Forrester, che ora non sa come comportarsi né con Brooke né con Taylor. E purtroppo per lui, Eric ha aggiunto in carico da novanta. Ecco cosa è successo negli episodi della Soap.

Ridge è in crisi più che mai. Il Forrester non sa come comportarsi né con Brooke né con Taylor, con cui avrebbe già dovuto rompere il fidanzamento. Nelle puntate americane di Beautiful le cose si sono complicate dopo il ritorno di Thomas a Los Angeles e le sue dichiarazioni sconvolgenti a suo padre ma anche a causa di Eric, che vuole che suo figlio lasci immediatamente la Hayes e torni tra le braccia della Logan, l’unica e sola donna della sua vita. Ma scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Ridge sempre più diviso tra Brooke e Taylor

Ci risiamo, il triangolo amoroso tra Brooke, Ridge e Taylor si è ripresentato nelle trame (americane) di Beautiful ed è tornato a essere complicato come un tempo anzi stavolta forse un po’ di più. Dopo aver salvato Brooke dalle acque del Golfo di Napoli, Ridge ha promesso alla Logan di chiarire le cose con la Hayes, a cui ha promesso delle nuove nozze, e di tornare tra le sue braccia. Peccato però che, come sempre, tra il dire e il fare ci sia di mezzo il mare e non quello italiano. Lo stilista non ha ancora trovato il coraggio di affrontare lo spinoso argomento di addio con la dottoressa, che ancora si illude di aver accalappiato – per sempre – il suo ex marito e di essere in procinto di tornare a essere sua moglie.

Thomas ha messo in crisi Ridge nelle puntate americane di Beautiful

Al ritorno a Los Angeles, Ridge non ha subito messo in pratica le promesse fatte a Brooke e purtroppo questo ritardo si sta rivelando fatale per il Forrester. Sì perché prima che potesse prendere il coraggio di parlare con la Hayes, è tornato Thomas, deciso a vedere i suoi genitori sposati e a impedire che la Logan si metta ancora in mezzo tra loro. Il ragazzo ha scoperto della reunion italiana tra suo padre e la madre di Hope e ha anche visto i due abbracciati nello studio della Forrester Creations, scatenandosi contro di loro ma soprattutto pregando il suo genitore di non ferire sua madre né lui stesso. Il giovane stilista ha picchiato molto duro e ha confessato una verità che ha sconvolto il designer principale della Forrester Creations; ha infatti riferito di essere in una profonda crisi, di essere molto vicino a crollare e di avere un’unica ancora di salvezza ovvero il matrimonio tra i suoi e l’unione della sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric spinge Ridge a troncare con Taylor ma…

Thomas ha ricattato Ridge; sì si è trattato proprio di un ricatto bello e buono visto che il ragazzo ha chiaramente detto al padre che se non sposerà Taylor, lui crollerà e tornerà ad avere problemi di stabilità psicologica, come per anni ha avuto. Il Forrester senior si è quindi trovato con le spalle al muro più che mai e a peggiorare la situazione ci si è messo Eric, che insiste da tempo affinché suo figlio lasci la Hayes e torni da Brooke, la donna che per lui è l’unica e sola compagna che può avere accanto. Ridge si sente tirato da una parte all’altra, scombussolato da tutto quello che sta succedendo nella sua vita sentimentale e sempre più in dubbio su come agire.

Ridge non vuole ferire nessuna delle due donne che ama e ora che Thomas si è messo in mezzo, teme che rompere il fidanzamento con Taylor sia una mossa esplosiva. Ma veramente sposerà una persona pur desiderandone un’altra? Farà di nuovo l’errore che ha già fatto e che ha fatto soffrire per anni la sua famiglia? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.