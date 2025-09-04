Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas torna a Los Angeles e scopre Brooke tra le braccia di Ridge, che succede?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Thomas ha fatto ritorno a casa. Il ragazzo, felice per il fidanzamento di sua madre e suo padre, si è imbattuto in un'immagine che lo ha fatto infuriare. Brooke e Ridge di nuovo l'una tra le braccia dell'altro, come è possibile? Ecco cosa è successo negli episodi della Soap, in arrivo su Canale5.

Thomas Forrester è tornato a Los Angeles. Il momento che vi avevamo anticipato in agosto (2025) è arrivato e il ragazzo ha percorso di nuovo i corridoi della Forrester Creations, venendo a scoprire un particolare che rischia di mettere di nuovo in crisi Ridge. Nelle puntate americane di Beautiful, il giovane Forrester ha trovato suo padre e Brooke abbracciati ed è andato su tutte le furie per via del fidanzamento del suo papà con sua madre, che sta già preparando le sue nozze. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas è tornata a casa

Vi avevamo annunciato l’ufficialità del ritorno a casa di Thomas. Il Forrester ha deciso di far visita alla sua famiglia, da solo, senza né Paris né Douglas, rimasto a godersi gli ultimi giorni di sole e vacanza in Francia. Per prima cosa il ragazzo ha riabbracciato sua madre e si è complimentato con lei, di persona, del suo fidanzamento. Il giovane è molto contento per lei ma ha subito chiesto come si stia comportando Brooke, da sempre il grande ostacolo dell’unione tra i suoi genitori. Taylor ha minimizzato il problema e ha rassicurato il suo primogenito sul fatto che lei e suo padre fanno sul serio e che nessuno rovinerà il suo amore… peccato però che la Hayes si dimostri ancora una volta molto ingenua.

Beautiful: Brooke e Ridge pronti a tornare insieme ma…

Taylor è convinta che le cose vadano bene con Ridge, peccato che lui non le abbia raccontato del salvataggio di Brooke in Italia e non le abbia rivelato di aver promesso alla Logan di sistemare tutto e di chiudere il suo fidanzamento con la madre di Steffy e Thomas. Un’omissione che rischia di creare un vero e proprio scandalo, soprattutto ora che Thomas è tornato. Il ragazzo ha infatti scoperto tutto e non intende permettere che sua madre soffra. Ma cosa è successo?

La risposta è purtroppo molto semplice: Thomas si è recato alla Forrester Creations per salutare suo padre e ha trovato Brooke e Ridge abbracciati. Capendo esattamente cosa stesse succedendo, il giovane si è infuriato e ha preteso dai due un’immediata spiegazione. Brooke e Ridge, in evidente imbarazzo si sono trovati a raccontare cosa stia davvero accadendo ma Thomas non ha alcuna intenzione di sentire la stessa storia ancora una volta ed è deciso a fermare suo padre.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas convincerà Ridge a sposare Taylor

Thomas non ha gradito di vedere Brooke e Ridge di nuovo uno tra le braccia dell’altro. Il ragazzo si è infuriato e ha affrontato il padre, pretendendo da lui chiarezza. Il giovane continuerà a insistere con lui affinché lasci perdere la Logan e si dedichi a sua madre, una compagna ben più fedele della bionda e l'unica donna che lo ha amato e lo ama nonostante tutto. Ridge ascolterà le parole del suo primogenito e purtroppo per la madre di Hope, ne sarà condizionato, tanto da continuare a tirare le corda e a rimanere in bilico tra le due signore Forrester, come purtroppo ha spesso fatto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.