Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge dichiara guerra a Carter!

Ridge sa tutto! Nelle puntate americane di Beautiful, il Forrester è ormai al corrente dei piani del Walton e ora intende vendicarsi del suo tradimento. Ma cosa avrà in mente? Ribalterà la situazione e metterà in pericolo l'avvocato e Hope? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto su Canale5.

La verità è ormai svelata. Nelle puntate americane di Beautiful, Brooke ha confessato a Ridge il piano di Hope e Carter e ora il Forrester, sconvolto dal tradimento del suo amico, intende prendersi la sua vendetta. Lo stilista non potrà permettere che l’avvocato, suo migliore amico, l’abbia vinta e per questo organizzerà un piano anzi una contromossa per fermarlo. Ma cosa avrà in mente? Scopriamolo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke ha “tradito” Hope

Le puntate americane di Beautiful sono state scosse da un colpo di scena. Brooke ha deciso di rivelare a Ridge di aver scoperto che Carter e Hope hanno intenzione di prendere il controllo della Forrester Creations e anzi che ci sono già riusciti, facendo firmare, con l’inganno, dei documenti sia allo stilista che a Steffy. La Logan non ha potuto fare altrimenti, non poteva certo tenere all’oscuro il suo compagno da queste terribili azioni. La donna ha messo a repentaglio il suo rapporto con la figlia, ma non era possibile sostenerla in questa crociata malefica contro i Forrester. Brooke sa e ha sempre saputo di rischiare di mettere in pericolo la sua amata figlioletta, ma non ha certo apprezzato che la ragazza abbia perso così tanto la testa da desiderare una vendetta così abietta e malefica. Così ha scelto di stare dalla parte del suo innamorato, denunciando quanto scoperto.

Ridge dichiara guerra a Carter nelle puntate americane di Beautiful

Brooke ha rivelato tutto a Ridge e come era chiaro, il Forrester ha stentato a credere che il suo avvocato nonché suo migliore amico, abbia deciso di tradirlo. La bionda ha dovuto raccontargli per filo e per segno cosa ha scoperto, consapevole di mettere in pericolo la sua stessa bambina. Lo stilista ha dovuto prendere atto del tremendo piano ordito contro la sua azienda e si è pentito di non essere stato più accorto e di non avere indagato più a fondo sulla strana firma che aveva trovato nei documenti consegnati da Carter. Si è sentito uno stupido a non aver capito subito che si trattava di un inganno. Era tanta la sua fiducia nel suo direttore operativo da non andare oltre con le domande. Ma ora che sa la verità e ora che conosce la vera natura del suo collaboratore, intende prendersi la sua vendetta. Sarà guerra e sarà tremenda.

Beautiful trame e anticipazioni americane: Ecco come Ridge intende vendicarsi di Carter

Ridge non può permettere che Carter prenda il controllo della Forrester Creations; non lo permetterà per nulla al mondo. Il Forrester non può giustificare il comportamento del suo avvocato e nemmeno quello della sua figliastra. Hope ha fatto il lavaggio del cervello al Walton e Steffy ha sempre avuto ragione. Lo stilista ha informato Brooke di essere pronto a fare la sua contromossa e per farla si è avvalso dell’aiuto di Justin Barber, l’avvocato di Bill.

Justin avrà il compito di redigere nuovi documenti e impedire che la firma di Carter decreti la fine della casa moda. Non sarà facile, ma con un uomo così valido come Barber tutto è possibile. Brooke è molto preoccupata per il futuro di Hope, soprattutto perché Ridge non sembra essere particolarmente pronto a perdonare la ragazza e anzi ha ribadito alla compagna che la scelta di sua figlia di cacciare la ragazza dalla maison è stata l’unica cosa giusta in tutta questa faccenda. Ma l’obiettivo principale della vendetta del Forrester non è certo la piccola Logan, di cui si occuperà più avanti, in privato. Il suo vero target è Carter, a cui vuole dare una grossa lezione e con cui si vuole confrontare il prima possibile. Il tradimento più grande è quello il suo avvocato, nonché suo migliore amico e sarà lui che pagherà il prezzo più alto di questa azione terribile e ingrata.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.