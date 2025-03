Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge dà il benservito a Brooke, il suo futuro è con Taylor!

Anticipazioni TV

Tra Ridge e Brooke è tutto finito... almeno per ora. Nelle puntate americane di Beautiful il Forrester ha scelto Taylor e ha allontanato la Logan dalla sua vita. Scopriamo insieme cosa sta accadendo nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

Nelle puntate americane di Beautiful tra Brooke e Ridge sembra davvero essere tutto finito. La coppia d’oro della Soap sembra non essere destinata a rimettere le cose a posto, nemmeno dopo che Carter ha restituito la Forrester Creations ai Forrester. Tutto questo a vantaggio di Taylor, che si sta prendendo la sua rivincita dopo anni in cui è stata messa da parte dall’ex marito, sempre corso dietro alla Logan dopo aver tentato di ripristinare il loro matrimonio. Ma cosa sta accadendo negli episodi in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5? Scopriamolo insieme.

Beautiful: Ridge e Brooke da amanti a nemici

Facciamo un piccolo passo indietro per capire meglio cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful. Mentre in Italia, su Canale5, Brooke e Ridge sono sempre più uniti e insieme stanno cercando di capire cosa stia succedendo a Eric, negli Stati Uniti la coppia è scoppiata a causa di alcune azioni e decisioni, che hanno messo la famiglia Forrester ko. Dopo il colpo di stato di Carter – che con un inganno si è dichiarato direttore unico della maison – Brooke è diventata CEO. La Logan ha accettato questo ruolo solo per poter agire dall’interno e convincere il Walton e sua figlia a tornare indietro sui suoi passi. Nonostante lo abbia dichiarato al suo compagno, Ridge non ha apprezzato questa mossa e avrebbe preferito che lei si schierasse apertamente dalla sua parte e dimostrasse alla piccola e folle Logan i suoi errori. Il fatto che Brooke abbia comunque continuato a lavorare per l’avvocato e sua figlia, senza inferocirsi, è stato un tradimento così forte da portare lo stilista a tornare tra le braccia di Taylor, l’unica donna di cui sente di potersi fidare al 100%.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke torna all’attacco con Ridge

Brooke non ha gradito la scelta di Ridge di tornare da Taylor ma nonostante questo ha deciso di non gettare la spugna e di tentare di riconquistare lo stilista. Ha così approfittato immediatamente del ritorno dei Forrester alla maison per riavvicinarsi al suo amato e per ribadirgli che il loro amore non può essere spezzato. Ha persino confessato di poter perdonare le sue debolezze con la psichiatra e di essere pronta a ricominciare da dove avevano lasciato. Ma le sue convinzioni sono state velocemente spazzate via e non solo dalla Hayes ma dallo stesso Ridge.

Ridge dà il benservito a Brooke, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Eric e Ridge hanno rivendicato la Forrester e Carter ha deciso di tornare indietro sui suoi passi e di restituire la maison ai suoi legittimi proprietari. Con questa mossa ha segnato la condanna di Hope, pur non volendolo, ma ha anche dato a Brooke la possibilità di tornare all’attacco di Ridge, con una situazione finalmente sistemata. Peccato però che le cose non sono andate come previsto dalla Logan senior. Sì perché Ridge ha confermato alla sua ex compagna di essere sì innamorato di lei e di essere certo che tra loro ci sarà sempre amore ma le ha anche confermato di aver fatto la sua scelta e che sia Taylor la persona con cui vuole un futuro. Colpo di scena? Ci viene da rispondere che no, non si tratta di un qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Il tira e molla tra Ridge, Brooke e Taylor è il sale di questa Soap e doveva prima o poi ricapitare. Ci chiediamo se questa volta durerà un po’ di più rispetto alle altre volte e il vero colpo di scena lo avremmo se davvero la scelta del Forrester fosse definitiva. Ma lo sarà? Non lo crediamo possibile, almeno non ora.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.