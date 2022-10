Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge sceglie Taylor ma Brooke non molla e giura di riprendersi suo marito!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge farà la sua scelta. Dopo molta confusione, il Forrester deciderà di tornare dalla sua ex moglie Taylor. Brooke però non lo lascerà andare facilmente e correrà a riprenderselo. Ecco cosa succederà nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

L'eterno triangolo Brooke-Ridge-Taylor sta per concludersi. Quante volte negli ultimi trent'anni – e più – avete sentito questa frase? Sicuramente tantissime ma pare che stavolta sia vero. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge farà la sua scelta. Dopo averci ragionato per diversi giorni e dopo aver capito di non potersi più fidare della Logan, il Forrester deciderà di tornare tra le braccia della madre dei suoi figli. Raggiungerà quindi Steffy e Taylor ad Aspen e confesserà alla Hayes di voler stare con lei. Ma attenzione, Brooke arriverà da un momento all'altro e lotterà per riprendersi suo marito.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge deluso da Brooke

Vi abbiamo da poco anticipato, in un nostro precedente articolo, che Ridge verrà a conoscenza di una verità agghiacciante su sua moglie. Dopo aver assistito all'arrivo dei servizi sociali a casa di Eric – giunti per controllare la situazione famigliare di Douglas – il Forrester scoprirà con orrore che a chiamare gli assistenti sociali è stata sua moglie Brooke. A dargliene conferma sarà la registrazione della telefonata che l'amico di Thomas riuscirà a procurarsi e a far sentire ai due. Lo stilista correrà immediatamente a casa per capire cosa sia passato per la testa alla sua consorte e sarà convinto sino all'ultimo che – una volta faccia a faccia – lei gli racconterà tutto, per filo e per segno. Ma Brooke non gli dirà proprio nulla anzi sembrerà all'oscuro di qualunque cosa. Il figlio di Eric si convincerà che sua moglie sia una bugiarda e che l'abbia manipolato ancora una volta. Ma a sarà tempo di cambiare strategia e strada.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge corre da Taylor. È lei la donna giusta!

Ridge sarà molto deluso da Brooke e si convincerà – purtroppo a torto – che lei lo abbia tradito e pugnalato alle spalle. Il Forrester avrebbe voluto che la sua consorte gli rivelasse di aver chiamato i servizi sociali e gli spiegasse il perché del suo gesto. Solo con questa confessione, i due avrebbero potuto superare il momento. Ma tutto ciò non avverrà. Lo stilista penserà di essersi sbagliato da sempre e di aver perso troppo tempo dietro alle gonne dell'affascinante Logan e ripenserà alle parole dei suoi figli. Steffy e Thomas da tempo lo stanno mettendo in guardia da sua moglie e gli chiedono di tornare dalla loro madre, l'unica donna che non l'ha tradito e che lo ha amato sempre. E Ridge inizierà a pensare che i suoi ragazzi abbiano ragione. Deciderà quindi di prendere il jet privato della Forrester e di correre da Taylor e Steffy ad Aspen, dove le due si saranno recate per aiutare la Hayes a stare lontana dal suo ex e non soffrire.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge sceglie Taylor

Ridge dovrà volare ad Aspen per rivelare alla sua ex moglie di voler tornare insieme a lei. Steffy e Taylor saranno nella casa in montagna di Bill, per stare lontane da Los Angeles e per permettere alla Hayes di non soffrire per Ridge. La dottoressa infatti sarà convinta che il padre dei suoi figli, nonostante la ami ancora, non riuscirà a staccarsi da Brooke. Del resto è sempre stato così. Ma le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che potrebbe rimanere piuttosto stupita della piega che prenderanno le cose. Il Forrester arriverà ad Aspen sicuro di aver fatto la sua scelta definitiva. Lo stilista le confesserà di essere là per lei, per riprendere da dove – anni prima – avevano interrotto. Le dirà che la donna con cui dovrebbe stare è lei e che stavolta non cambierà idea. Il Forrester dovrà faticare moltissimo per convincerla che le sue parole sono vere e che nulla si modificherà da quel momento in poi; dovrà persino rincorrerla su per una montagna ma alla fine, di nuovo faccia a faccia, i due si lasceranno andare a un bacio appassionato.

Brooke cerca di fermare Ridge: Ecco cosa rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful

Ridge faticherà a convincere Taylor che stavolta fa sul serio e che non tornerà da Brooke. La Hayes ha sempre pensato di essere la scelta numero 2 e riferirà al Forrester di aver paura che la sua decisione sia dovuta a qualcosa successo con sua moglie. Ridge si affretterà a rassicurarla; è capitato qualcosa ma questo non c'entra nulla, la sua decisione è quella definitiva. E Brooke in tutto questo? Cosa farà? La Logan scoprirà con orrore che suo marito ha preso il jet ed è andato ad Aspen, dove ci sono Steffy e Taylor. E si metterà in viaggio verso casa di Bill, decisa a fermare il suo consorte e convincerlo a tornare a casa con lei. Nessuno riuscirà a portarglielo via. Ma ci riuscirà o questa volta tra Taylor e Brooke vincerà la prima?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.