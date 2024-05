Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Poppy ha rivelato a Bill che lui potrebbe essere il padre di Luna. La sorella di Li potrebbe aver deciso di ingannare lo Spencer per nascondere il suo segreto più sordido e terribile. Ma sarà così? Scopriamo quello che sappiamo sugli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

Un nuovo inganno sembra affollare le trame di Beautiful. Le Anticipazioni americane della Soap ci rivelano che Bill Spencer potrebbe diventare vittima dei raggiri di Poppy. Per nascondere il suo più grande segreto – che se venisse scoperto la allontanerebbe per sempre da sua figlia e dalla sua famiglia – la donna potrebbe decidere di far credere allo Spencer di essere il padre di Luna. Ma cosa sta succedendo negli episodi attualmente in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5?

Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy rivela a Bill che potrebbe essere il padre di Luna

Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda in questi giorni, Bill è tornato a chiedere a Poppy se ci sono possibilità che lui sia il padre di Luna. Questa volta la sorella di Li ha rivelato allo Spencer che sì, è possibile che lui possa davvero essere il papà della sua adorata bambina e che quella sere passate insieme possono aver dato il loro frutti. La notizia della nuova paternità ha rallegrato Bill, che si è affezionato alla bella stagista. Ma questa novità sarà vera o sarà solo un inganno per nascondere una bugia ancora più grande e pericolosa?

Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy inganna Bill per nascondere il suo segreto?

Poppy ha rivelato a Bill che potrebbe essere il padre di Luna ma la cosa è risultata piuttosto strana, visto che – qualche tempo fa – la donna aveva affermato che lo Spencer non fosse il genitore di sua figlia. Ma ora che le cose tra lei e la bella stagista si sono complicate a causa delle mentine e lei ha rischiato di perdere la sua bambina, potrebbe aver deciso di nascondere il suo più grande segreto, dando a Luna un papà facoltoso e placando le sue continue domande.

Ci spieghiamo meglio: sospettiamo che Poppy abbia deciso di far credere a Bill di essere il padre di Luna per nascondere la vera identità del papà di Luna, che potrebbe essere Finn. Vi abbiamo già rivelato che tra la sorella di Li e il suo nipotino – adottato – c’è stata una notte di passione. I due hanno finito per andare a letto insieme dopo una serata un po’ troppo spinta a causa delle famose mentine.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Bill scoprirà gli inganni di Poppy?

Poppy potrebbe aver scelto di far credere a Bill di essere il padre di Luna e sicuramente sarebbe un vero colpaccio, visto che lo Spencer è un uomo facoltoso e sicuramente capace di assicurare un futuro roseo sia a lei che a Luna. Ma il suo inganno potrebbe essere presto scoperto. Lo Spencer, dopo l’iniziale entusiasmo nello scoprire di essere padre di una bella e intelligente giovane, potrebbe decidere di indagare e di sottoporsi all’esame del DNA, per avere certezza se sia davvero il papà della stagista. E a spronarlo a fare questi esami potrebbe essere Katie, che ha da poco conosciuto Poppy e non è sembrata così felice di vedere il suo ex accanto a un’altra donna. Insomma la Logan potrebbe spingere Dollar Bill a non lasciarsi abbindolare dalla sorella di Li e a verificare che le sue parole e i suoi racconti corrispondano al vero. E se il magnate capisse di essere stato ingannato, sarebbero veri dolori per la Nozawa, costretta persino a confessare il suo rapporto con il nipote.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.