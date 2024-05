Beautiful Anticipazioni Americane: Luna teme di essere incinta. Chi sarà il padre?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna ha cominciato a stare male e a pensare di poter essere rimasta incinta. Per la ragazza è una notizia sconvolgente soprattutto perché il bambino potrebbe essere figlio sia di RJ che di Zende. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Abbandoniamo per il momento la storyline principale di Beautiful e seguiamo le vicende di Luna, RJ e Zende. Le Anticipazioni americane della Soap ci rivelano che il triangolo amoroso tra i cugini Forrester e la bella nuova stagista, potrebbe complicarsi ulteriormente. La ragazza ha infatti il timore di essere rimasta incinta e di non sapere chi sia il padre del bambino. La figlia di Poppy si troverà presto ad affrontare una situazione più grave di quanto pensasse dopo aver scoperto di essere stata drogata dalle mentine speciali di sua madre? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna teme di essere incinta

Il triangolo amoroso tra RJ, Luna e Zende rischia di complicarsi ulteriormente. La Nozawa non può che aspettare che RJ, con cui è ai ferri corti, riesca a dimenticare e perdonare del tutto il suo tradimento non voluto con suo cugino. Il figlio di Brooke e Ridge è consapevole che la sua amata non abbia voluto andare a letto con l’altro Forrester e che purtroppo sia finita nei guai a causa delle mentine di sua madre, che non sapeva fossero droghe. Il giovane sta facendo molto fatica a superare questa situazione e le cose potrebbero diventare ancora più difficili a causa di un dubbio atroce: Luna teme di essere incinta. Dopo aver avuto uno strano malore e sentendosi strana da qualche giorno, la stagista ha deciso di fare un test per sapere se il suo futuro sarà irrimediabilmente compromesso.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è incinta? Chi sarà il padre?

Luna è molto tesa. Se fosse rimasta incita le cose potrebbero complicarsi ulteriormente con RJ, che le ha comunicato da poco la sua volontà di andare avanti e di pensare a loro. Ma l’arrivo di un bambino potrebbe far scoppiare un vero e proprio pandemonio, soprattutto perché non è sicuro che il padre del piccolo sia il rampollo di Ridge e Brooke. Potrebbe infatti essere Zende e va da sé che se così fosse, la relazione tra la Nozawa e il suo amato sarebbe in grande pericolo. Tra loro potrebbe finire tutto, senza alcuna possibilità di salvare il salvabile ma soprattutto tra i cugini Forrester sarebbe un vero e proprio cataclisma.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Scoppia il caos a casa Forrester?

Luna potrebbe essere incinta e la vita di Zende e RJ potrebbe cambiare totalmente. I ragazzi hanno già avuto un furioso scontro per via della notte d’amore che il primo ha avuto con la figlia di Poppy, nonostante sapesse del rapporto della ragazza con suo cugino. Tra loro le cose non vanno bene e potrebbero diventare ancora più pericolose e infuocate se la Nozawa rivelasse loro di aspettare un figlio da uno dei due.

Siamo sicuri che una simile notizia, se fosse confermata, farebbe scattare pure Brooke, che ha già affrontato Zende per dirgliene quattro sulla sua notte d’amore con la fidanzata di suo figlio e per metterlo in guardia da possibili altre mosse contro il suo ultimogenito. E la Logan potrebbe addirittura decidere di raccontare tutto a Ridge, con possibili ripercussioni, molto gravi, per il nipote di Eric, che potrebbe essere cacciato dalla Forrester Creations.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.