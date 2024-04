Beautiful Anticipazioni Americane: RJ e Luna ai ferri corti. Zende ha rovinato la vita di suo cugino?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna ha rivelato a RJ di aver passato la notte insieme a Zende e di averlo fatto senza neanche rendersi conto. Tra i cugini Forrester è scoppiata la guerra e stavolta sembra non esserci più nulla da fare. Luna e RJ faranno mai pace? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap di Canale5.

La verità fa male e RJ ne sa qualcosa. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna ha trovato il coraggio di confessare al suo amato della sua notte d’amore – non voluta – con Zende. La reazione del figlio di Ridge non si è fatta aspettare e, come era prevedibile, è scoppiata una furibonda lite tra i due cugini. Il giovanissimo di casa Forrester/Logan ha preso a pugni il cuginetto traditore e gli ha dato tutta la colpa di quanto accaduto. Ma nonostante abbia compreso che la bella figlia di Poppy fosse sotto l’effetto di droghe, sembra che non abbia intenzione di continuare la loro relazione, almeno non ora. I due innamorati sono arrivati al capolinea? I Forrester non saranno più in grado di lavorare insieme e metteranno così in pericolo la collezione di Hope? Scopriamo nel dettaglio quello che sta succedendo negli episodi della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: RJ sconvolto dalla verità su Luna

Luna ha preso la decisione di rivelare a RJ tutta la verità sulla sua notte d’amore con Zende. La ragazza ha voluto finalmente essere sincera con il suo amato e stavolta non ha subito pressioni e intralci da nessuno, nemmeno da Poppy, pronta ad assumersi tutte le sue responsabilità. La bella Luna ha confessato tutto, persino di essere stata drogata, a sua insaputa, dalle mentine che la sua mamma è solita usare. RJ è rimasto ovviamente sconvolto dal racconto della giovane di cui si è follemente innamorato ma invece che rimanere a chiarire con lei, si è lasciato trascinare dalla rabbia ed è corso a regolare i conti con suo cugino, il traditore.

Beautiful Anticipazioni Americane: RJ prende a pugni Zende e lo incolpa di tutto

RJ è arrivato alla Forrester Creations come una furia e si è gettato letteralmente addosso a Zende, urlandogli contro tutto il suo disprezzo. Il Forrester non può perdonare suo cugino e anzi lo ha accusato di aver sempre voluto far breccia nel cuore di Luna, senza minimamente curarsi che lei fosse impegnata con lui. Il figlio di Ridge non ha avuto dubbi: Zende ha approfittato della situazione e lo avrebbe fatto anche se Luna non fosse stata drogata. La dura lite tra i due ragazzi è stata interrotta solo dall’arrivo della stessa Nozawa, che chiederà al suo amato di fermarsi e di ascoltarla.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Tra RJ e Luna è tutto finito?

Luna ha impedito che la lite tra Zende e RJ continuasse. Poppy, arrivata proprio in quel momento, ha chiesto perdono al Forrester, nella speranza che sua figlia non soffra a causa sua e persino Zende ha pregato suo cugino di non dare le colpe alla ragazza, di cui entrambi sono innamorati. RJ ha rivelato di non avercela con lei ma di non poter fare a meno di pensarla a letto con suo cugino e di essere deluso di non aver saputo la verità sin da subito. Il figlio di Ridge ha confessato di aver bisogno di tempo per mandar giù il boccone amaro e di non sapere se le cose si sistemeranno mai tra loro.

Luna ha giurato di amarlo per sempre e di essere disposta ad aspettare per il bene del loro amore. Non è però certo che le cose possano sistemarsi. Quel che temiamo è che l’odio che si è creato tra RJ e Zende possa rovinare per sempre la carriera di Hope. Sì perché Luna potrebbe aver rovinato la Hope for the Future. Insomma Hope potrebbe non avere una nuova collezione e potrebbe dover ricorrere ad altri mezzi e ad altri aiuti per non perdere il suo lavoro e per impedire che Steffy – che ha con lei il dente avvelenato – chiuda per sempre la sua linea. Succederà davvero così? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.