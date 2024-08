Beautiful Anticipazioni Americane: Luna si allea con Katie e Will per smascherare Poppy?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Luna potrebbe decidere di schierarsi contro Poppy e allearsi con Katie. La ragazza verrà a scoprire che qualcosa non torna nel racconto di sua madre ma la cosa la porterà a non fidarsi più di lei? Scopriamo cosa potrebbe accadere nella Soap, da noi in onda su Canale5.

Katie potrebbe presto trovare un’alleata inaspettata per la sua lotta contro Poppy. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Luna scoprirà che sua madre non è stata del tutto sincera con lei. Secondo quello che ci rivelano gli spoiler dei prossimi episodi della Soap, la Nozawa potrebbe trovare le lettere di Tom nella sua vecchia casa e comprendere che la sua “mammina” ha nascosto ben altro nella sua vita. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta succedendo e cosa probabilmente accadrà.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will non accetta Luna e Poppy

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Will non ha accettato Poppy e Luna e si è rifiutato di accettarle nella sua vita, come sua nuova famiglia. Il ragazzo ha chiaramente detto al padre di non essere felice della situazione che si è creata e di essere preoccupato per la madre. Lo Spencer ha preso le parti di Katie e Bill dovrà faticare non poco per convincerlo ad abituarsi alla nuova situazione famigliare. Ma presto potrebbe succedere qualcosa che rischierà di far tremare le trame della Soap, molto più di come stanno tremando adesso. E la colpa non sarà né di Will né della Logan ma di Luna!

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna trova le lettere di Tom?

Secondo gli spoiler sulle prossime puntate americane di Beautiful, Luna potrebbe scoprire qualcosa di orribile e sconvolgente su sua madre e sul suo passato. Il trasferimento delle Nozawa a Villa Spencer non è ancora completo, mancano infatti alcuni oggetti personali delle due donne, rimasti nella casa che hanno affittato al loro arrivo. Luna vi si recherà molto presto per raccogliere le sue cose e proprio là potrebbe trovare lo zaino di Tom, quello contenente le lettere d’amore scritte a Poppy. Se così dovesse succedere, la ragazza capirebbe che sua madre le ha nascosto delle informazioni molto importanti sul suo passato e potrebbe persino cominciare a capire perché Katie ce l’abbia così tanto con loro. Dubbiosa e particolarmente colpita dalla lettura appena fatta, potrebbe – usiamo sempre questo condizionale – volerci vedere chiaro anche lei su questa situazione e trovare un accordo con Will e la Logan.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Luna si allea con Will e Katie?

Poppy cercherà di rassicurare sicuramente Luna e le dirà di aver già parlato con Bill riguardo a Tom ma alla ragazza potrebbe non bastare. La giovane potrebbe infatti decidere di scoprire se dietro a quelle lettere c’è qualche altra verità ma soprattutto scoprire perché lo zaino di Tom si trovava proprio nel loro appartamento. Insomma, Luna potrebbe cominciare ad avere gli stessi dubbi che ha Katie e pensare di vederci chiaro nella faccenda. Decisa a voler sapere del suo passato, potrebbe pensare di allearsi con Will – con cui potrebbe instaurare un bellissimo rapporto – e con Katie. Sarebbe davvero un colpo di scena e aspettiamo di confermare o smentire questi spoiler, con le prossime puntate – sempre americane – di Beautiful. Vi terremo aggiornati!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.