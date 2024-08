Beautiful Anticipazioni Americane: Will rifiuta di accettare Poppy e Luna come la sua nuova famiglia. Bill è in difficoltà!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Will ha fatto ritorno a Los Angeles ma non è stato per nulla contento del suo incontro con Poppy e Luna. Il ragazzo ha rivelato che non accetterà che loro siano la sua nuova famiglia. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Will Spencer è tornato. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il ritorno del figlio di Katie e Bill non è però stato idilliaco come sperato dal padre. Il giovane rampollo di casa Spencer ha confessato al padre di non essere né pronto né disposto ad accettare Poppy e Luna come la sua nuova famiglia. Un risvolto che avrà sicuramente delle amare conseguenze e che metterà Katie e la Nozawa sempre più una contro l’altra. Ma vediamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will torna a casa ma nel momento più sbagliato

Will è tornato a casa, come previsto. Il giovane rampollo di casa Spencer, ora interpretato da Crew Morrow – che ha sostituito Finnegan George – è arrivato a Villa Spencer a sorpresa. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il non aver avvertito né mamma né papà del suo rientro a Los Angeles, è costato a Bill e Poppy una figuraccia. I due sono infatti stati sorpresi a baciarsi e coccolarsi in camera da letto. Imbarazzati come non mai, i due si sono rivestiti e Dollar Bill ha riacquistato velocemente la sua proverbiale calma ed è corso subito ad abbracciare il figlio, felice di riaverlo a casa e contento che finalmente possa conoscere la sua compagna e sua sorella. Ma l’atteggiamento di Will ha subito dimostrato che il giovane non è per nulla felice di come si stanno mettendo le cose nella sua famiglia.

Anticipazioni Americane Beautiful: Will non accetta la nuova famiglia di suo padre

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Will ha subito messo in chiaro di non essere per nulla contento né di quanto ha appena visto né di conoscere Poppy e Luna. Il ragazzo non ha accolto bene la notizia della nuova relazione del padre e della presenza di una sorella sino a ora sconosciuta e diversamente da quanto immaginato dai suoi genitori – che avevano invece pensato che ne sarebbe stato entusiasta – non si sente pronto ad accettare questa nuova e improvvisa situazione.

Will ha a stento salutato Luna e si è letteralmente rifiutato di abbracciarla come richiesto da Bill. Il ragazzo ha deciso di andarsene da Villa Spencer e di non rimanere a dormire dal padre, come invece lo Spencer avrebbe tanto desiderato. Amareggiato, deluso e infastidito, il ragazzo ha raggiunto sua madre per stare con lei e parlare di quanto successo con tutta calma.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Will prenderà le difese di Katie?

L’atteggiamento di Will non ha lasciato molto all’immaginazione e ci ha fatto capire che il ragazzo non intende accettare i cambiamenti nella sua famiglia. È molto probabile che il giovane abbia intuito che sua madre non è contenta di quanto sta accadendo a casa di Bill e che abbia voluto prendere le sue difese. Ci chiediamo però se anche lui, come la Logan, si metterà a indagare su Poppy e finisca per mettersi nei guai e nel mirino dell’assassino (o assassini) di Tom e Hollis. È però anche possibile che Luna cominci a comprendere perché l’ex moglie di suo padre ce l'abbia tanto con loro e decida di voler capire lei stessa cosa sua madre le ha nascosto e le sta ancora nascondendo. E se fosse così, lei, Katie e Will potrebbero pure unire le forze.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.