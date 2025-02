Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è davvero pentita o ha un altro piano diabolico in mente?

Anticipazioni TV

Luna si è davvero pentita di aver ucciso Tom e Hollis e di aver quasi fatto fuori pure Steffy? Nelle puntate americane di Beautiful comincia a serpeggiare il dubbio che la Nozawa stia solo ingannando Bill per ottenere quello che ha sempre voluto: il potere. Ma cosa sta succedendo e cosa vedremo tra non molto su Canale5?

Le trame americane di Beautiful stanno ruotando sul personaggio di Luna Nozawa che noi, in Italia, conosceremo tra qualche puntata. La ragazza, figlia della sorella di Li, Poppy, si è rivelata molto più importante del previsto. Finn ha infatti scoperto che la giovane che per anni ha considerato sua cugina, è in realtà sua figlia. Un grave problema visto che Luna ha ucciso due uomini e ha cercato di far fuori pure Steffy, per impedirle di denunciarla alla polizia.

Molto presto vi parleremo di cosa succederà quando Steffy scoprirà la verità sulla criminale che l’ha segregata e quasi ammazzata ma per ora vogliamo soffermarci su quello che la giovane e squilibrata nipotina di Sheila sta combinando a casa di Bill. Luna è stata portata a Villa Spencer grazie a un accordo speciale siglato dal magnate con la direzione del carcere ma le è stato imposto di non lasciare il perimetro delle mura della grande dimora. In questa prigione dorata, ha cominciato a fare ammenda dei suoi errori e a riferire a Dollar Bill di avere il desiderio di recuperare il rapporto con la sua famiglia, che la crede solo una pazza assassina. Ma siamo sicuri che questo pentimento sia vero? Non è che per caso si tratta di un’altra messinscena per conquistare la fiducia del padre di Liam, Wyatt e Will e per ottenere quello che ha sempre voluto: il potere e la ricchezza?

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill vuole redimere Luna

Luna Nozawa è uno dei personaggi che conosceremo nelle prossime puntate italiane di Beautiful. La ragazza ne combinerà di cotte e di crude e sarà una vera spina nel fianco per i Forrester. Non solo farà credere a Bill che lui sia suo padre e ucciderà due uomini – Tom e Hollis, amici di Deacon – ma farà accusare di omicidio sua madre e cercherà di liberarsi di Steffy, dopo che la ragazza avrà scoperto tutta la verità su di lei. Insomma un personaggino poco raccomandabile e di cui ci siamo spiegati la natura dopo aver scoperto che Finn è suo padre e che di conseguenza Sheila Carter è sua nonna.

Luna ha conquistato un’altra chance con Bill e lo ha convinto ad aiutarla a uscire di prigione, facendo leva sulla triste e dolorosa infanzia del magnate, simile – a suo dire – alla sua. Il padre di Liam, Wyatt e Will si è mosso a compassione e ora spera che con il suo aiuto la giovane possa redimersi. E si sta pure convincendo di esserci riuscito, visto che la Nozawa ha cominciato a dirgli di non riuscire a capacitarsi di quello che ha combinato e di sentirsi molto in colpa.

Beautiful Trame Puntate Americane: Luna è davvero pentita?

Luna ribadisce continuamente di sentirsi in colpa per quello che è successo alla sua famiglia e dice spesso di desiderare una seconda chance con sua madre, suo cugino (suo padre) e persino con Steffy. Ma temiamo che dietro alle sue lacrime e al suo faccino contrito ci sia una grossa bugia. Secondo noi Luna sta mentendo e con le doti da attrice che ha già dimostrato di avere, sta conquistando il cuore di Bill e potrebbe presto riuscire a convincere pure un altro Spencer o persino Finn, che presto scoprirà sicuramente dove si trova e la raggiungerà per dirle quello che ha saputo di loro.

La messinscena che crediamo stia portando avanti da quando era ancora in prigione, potrebbe dare i suoi frutti e potrebbe persino portarla ad avvicinarsi a due altri personaggi, dalla fedina penale sporca.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Luna si allea con Remy e Sheila

Luna scoprirà presto di essere figlia di Finn e lo verrà a sapere anche Sheila, che ovviamente non perderà tempo e vorrà costruire un rapporto con la sua nipotina, reietta e indesiderata dalla famiglia Forrester come lei. Ma la Nozawa potrebbe anche trovare un altro alleato nel suo piano per il potere e la ricchezza, che secondo noi passa attraverso Will. La giovane ha già mostrato un ghigno malefico in occasione della visita del figlio più piccolo di Bill ed è sembrata piuttosto interessata a lui. Potrebbe quindi volerlo conquistare ma per farlo dovrà liberarsi di Electra. E quale migliore modo per eliminare questo problema se non rivolgersi a Remy, il giovane ossessionato dalla Forrester che è stato da poco fermato proprio dal coraggioso Spencer junior? Sappiamo che nelle prossime puntate di Beautiful, Remy tornerà da Deacon per chiedergli di riavere il suo lavoro a Il Giardino e da quel momento la sua presenza potrebbe tornare a essere un vero pericolo per la famiglia di Steffy, che si troverà a fronteggiare non una ma ben due parenti assassine e bugiarde.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.