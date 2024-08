Beautiful Anticipazioni Americane: Luna droga Steffy! La Forrester morirà per mano della vera assassina di Tom e Hollis?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha scoperto che Luna è la vera assassina di Tom e Hollis. Per la Forrester si mette molto male. La sua vita è in pericolo! Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Steffy rischia di morire! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester ha scoperto che la vera assassina di Tom e Hollis è Luna. Dopo averla vista baciare Bill, la figlia di Ridge ha capito che la piccola Nozawa nascondeva qualcosa e ha deciso di affrontarla faccia a faccia nella sua vecchia casa. Ma questa decisione le è stata fatale e ora rischia di non tornare mai più da Finn e dai suoi figli.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy capisce che Luna non è chi dice di essere

Steffy non può perdonare Finn, non prima di essersi presa del tempo per pensare, da sola. La ragazza si è recata a Villa Spencer per informare Liam della sua partenza e per chiedergli di occuparsi di Kelly. Proprio a casa del magnate ha assistito a una scena inquietante e ha scoperto che Luna non è figlia di Bill. Dopo aver visto la piccola Nozawa baciare lo Spencer – un’altra volta – e dichiarargli di vederlo come l’uomo dei sogni, la Forrester ha capito che la ragazza non è chi dice di essere e nasconde invece un’ombra oscura, molto pericolosa. In lei si è fatta subito largo l’idea che sia proprio Luna l’assassina di Tom e Hollis e che la ragazza abbia incastrato sua madre, per non perdere la grande occasione di essere ricca e potente.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy affronta Luna… ma commette un grande errore

Luna ha notato che Steffy l’ha vista baciarsi con Bill e che, nascosta dietro la porta, ha ascoltato tutta la loro conversazione. La ragazza ha avuto l’occasione giusta per confrontarsi con la Forrester quando quest’ultima si è presentata a casa sua, con l’intento di capire cosa stia succedendo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la figlia di Ridge ha compiuto una vera e propria imprudenza e che, decisa a scoprire la verità, non abbia fatto bene i suoi conti.

Steffy si è presentata da Luna per capire come mai la ragazza, nonostante sua madre sia in carcere e sia soprattutto la nuova compagna di Bill, si sia lanciata in un bacio con il magnate e abbia tutta l’intenzione di sedurlo. La Forrester voleva comprendere a che gioco stesse giocando la Nozawa, per giunta fidanzata con suo fratello RJ, e durante la conversazione non solo ha capito che la ragazza non è l’angelica giovane che tutti pensano ma che è addirittura la vera assassina di Tom e Hollis, che ha deciso di uccidere per impedire loro di rovinarle la vita e la felicità guadagnata avvicinandosi a Bill.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Luna droga Steffy. È la fine per la Forrester?

Steffy ha fatto centro e ha stanato Luna. La Forrester ha capito che la Nozawa ha ucciso Tom e Hollis, incastrando poi sua madre, per non perdere la ricchezza di Bill e per poter continuare a stare vicino al magnate, che potrà garantirle un futuro roseo ma soprattutto molto ma molto ricco. Peccato però che la figlia di Ridge si sia lasciata ingannare. Ingenuamente non ha preso le precauzioni dovute dal caso e si è lasciata drogare dalla piccola assassina. Luna l’ha convinta a bere una bevanda fresca, in cui era contenuto un sonnifero, che ha steso completamente la moglie di Finn, facendola finire sul pavimento priva di sensi.

Steffy non è ancora morta ma rischia di morire! Luna cercherà un modo per sbarazzarsi di lei e a suo favore ci sarà la decisione della Forrester di lasciare Los Angeles. Temiamo che tutti pensino che la ragazza abbia lasciato la città e che sia per questo che non è più tornata a casa o a lavoro. Peccato però che ci sarà un particolare che potrebbe risolvere tutto. Prima di raggiungere casa di Poppy, la mamma di Kelly ha lasciato il suo cellulare a casa di Bill. Chi lo troverà avrà sicuramente il dubbio che Steffy non sia partita e che invece le sia successo qualcosa. La ragazza non si sarebbe mai separata dal suo telefono, necessario sia per comunicare con i suoi figli sia per occuparsi di questioni di lavoro, che mai e poi mai avrebbe messo in standby, soprattutto ora che Brooke e Hope sembrano aver avuto il sopravvento alla Forrester Creations.

Ma chi troverà questo telefono? E chi lo troverà, riuscirà a correre in soccorso di Steffy prima che Luna la uccida come ha fatto con Tom e Hollis? Lo scopriremo molto presto e vi terremo aggiornati!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.