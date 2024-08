Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy non perdona Finn e se ne va ma poi fa una scoperta inquietante!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha deciso di lasciare Los Angeles per riflettere su quanto accaduto tra Hope e Finn ma prima di potersene andare ha fatto una scoperta inquietante, che cambierà per sempre la vita di tutta la sua famiglia e metterà in pericolo la sua. Ecco cosa sta succedendo nella Soap.

L’ora della verità è arrivata. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha rivelato a Steffy che Hope l’ha baciato e questa novità ha finito per creare una nuova frizione tra i coniugi e ha portato la Forrester a una decisione molto difficile: prendersi del tempo lontano da casa, per digerire quello che è successo. La figlia di Ridge ha deciso di lasciare Los Angeles, non prima di aver affrontato Hope e messo la Logan con le spalle al muro, rivelandole di avere tutta l’intenzione di tenerla lontana da suo marito.

Ma le cose hanno presto un’altra piega, completamente inaspettata, e hanno talmente sconvolto Steffy da farle rimandare, di qualche ora la sua partenza. E a sconvolgerla non è stata né la Logan né suo marito, ma Luna!

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn rivela a Steffy del bacio di Hope

Hope ha baciato Finn e stavolta non è stato un sogno. La Logan ha davvero rotto gli indugi e si è fatta avanti con il marito della sorellastra. Il risultato è stato però disastroso. Il dottore non solo non ha gradito ma ha anche deciso di dire tutto a sua moglie. La reazione di Steffy è stata ovviamente durissima. La ragazza ha riferito al consorte di essere stanca di dovergli sempre ripetere di stare attento ad alcune persone che lo circondano e di dovergli ricordare che sia Sheila che Hope sono due persone instabili, capaci di fare del male alla loro famiglia, come hanno già fatto.

Steffy è stanca dell'atteggiamento del marito, vorrebbe che lui mettesse in primo piano lei e la loro famiglia e non fosse sempre pronto a cercare il buono anche in persone che di buono non ne hanno. Per questo ha bisogno di tempo per pensare, lontano da casa e lontano da lui, senza neppure i bambini. La decisione è stata piuttosto dura e forse anche eccessiva ma per la Forrester pare essere l’unica soluzione per calmarsi e non rovinare quanto ancora di bello c’è nella sua vita.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy se la prende con Hope e Taylor si infuria contro Brooke

Steffy non ha intenzione di rompere con Finn, che ama ancora molto. Ha però bisogno di tempo e di mettere in chiaro le cose con Hope. La Forrester si è quindi recata dalla sorellastra per dirgliene quattro e per metterla in guardia da possibili altri colpi di testa verso suo marito, in sua assenza. Insomma Steffy ha ribadito alla Logan di tenere giù le zampe dal suo consorte e di farsi da parte una volta per tutte. Un monito che sembra essere stato recepito dalla giovane Logan, pentita per il suo gesto e preoccupata che Finn stia soffrendo.

A dare manforte a Steffy ci ha poi pensato Taylor, tornata a Los Angeles e pronta a dare una mano a sua figlia, messa in un angolo dalle decisioni di Ridge. La Hayes ha cercato di far capire al Forrester di dover stare più attento a non ferire la loro bambina, nonostante sia d’accordo con lui che Steffy sia una professionista e che sappia prendere le migliori decisioni per la loro azienda.

Taylor e Ridge hanno però fatto fronte comune quando Brooke ha confessato loro cosa ha combinato la sua erede e non ha battuto ciglio quando si è sentita attaccata, stavolta giustamente, dalla sua antica rivale.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy sconvolta da una visione

Mentre Taylor e Ridge stavano difendendo Steffy, lei si è recata a Villa Spencer per parlare con Liam, informarlo della sua partenza e chiedergli di occuparsi di Kelly. Il suo ex marito è rimasto sconvolto quanto lei nel sapere che Hope abbia perso così tanto la testa e le ha promesso di starle accanto quando e come lei vorrà. I due si sono salutati nella speranza di rivedersi presto ma Steffy ha dovuto far ritorno a casa di Bill per recuperare un suo oggetto personale, lasciato senza accorgersi. E al suo rientro nella villa si è imbattuta in una scena che mai avrebbe immaginato. Ha visto Bill e Luna baciarsi, senza sapere che i due non sono davvero padre e figlia.

Dopo aver ascoltato la loro conversazione e aver scoperto del nuovo test del DNA, la Forrester ha deciso di rimandare di qualche ora la sua partenza e di affrontare la piccola Nozawa, di cui ha cominciato a sospettare e che crede non essere più la dolce ragazzina, innamorata di suo fratello. Questa decisione le sarà però fatale!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.